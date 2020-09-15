Математик подтвердил гипотезу Лапласа об образовании планет

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Американский математик Майер Хуми из Вустерского политехнического института при помощи уравнений показал, что теория Лапласа об образовании Солнечной системы может быть верна. Результаты расчетов опубликованы в журнале Journal of Mathematical Physics.
В 1796 году французский математик, физик и астроном Пьер-Симон Лаплас выдвинул гипотезу, что планеты образуются благодаря конденсации облаков газа и пыли вокруг новых звезд. Сначала появляются кольца, а затем и сами планеты. То есть существуют своеобразные протопланетные облака вокруг звезд. Этой теории до сих пор придерживаются многие ученые.
Майер Хуми на примере протопланетного облака звезды HL Tauri, которая находится в 450 световых годах от Земли в созвездии Тельца, описал данный процесс зарождения планет.
В ходе работы математик опирался на снимки, где видно, как в промежутках между концентрическими кольцами протопланетного облака звезды зарождаются планеты. Изображения сделаны в 2014 году комплексом радиотелескопов ALMA. Они находятся в пустыне Атакама в Чили.
"Мы наблюдаем множество газовых облаков во Вселенной, которые могут превратиться в очередную Солнечную систему, и в некоторых из них могут существовать разные типы жизни. Основная проблема заключается в том, чтобы объяснить, как первичное облако газа развивается под действием собственной гравитации в планетную систему", – рассказал Хуми.
Проводя исследования, Хуми работал с уравнениями Эйлера-Пуассона, которые описывают эволюцию газовых облаков. Построенные американским математиком модели показали, что кольца действительно могут образоваться из облаков пыли и газа при наличии особенных условий. Это, в свою очередь, подтверждает теорию Лапласа.
Хуми подготовил три решения о том, как такие кольца эволюционируют, превращаясь в планеты.
Ранее астрономы из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований заявили, что австралийский радиотелескоп MWA просканировал участок неба, содержащий не менее 10 миллионов звезд. Признаков внеземных цивилизаций найти не удалось.
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