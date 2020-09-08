Опубликованы результаты поиска внеземных цивилизаций

Фото: NASA
Астрономы из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований заявили, что австралийский радиотелескоп MWA просканировал участок неба, содержащий не менее 10 миллионов звезд. Признаков внеземных цивилизаций найти не удалось, говорится в статье в журнале Publicationsof the Astronomical Society of Australia.
Исследование проходило в рамках проекта по поиску техногенных сигналов в космосе. При этом наблюдения были в южном полушарии неба, в районе созвездия Паруса. Площадь исследования охватывает 499,6 квадратного градуса и включает также 195 звезд, которые видно невооруженным глазом.
Кроме того, специалисты проанализировали сигналы от шести экзопланет. В общей сложности они проверили на наличие техногенных сигналов уже 75 экзопланет.
Авторы работы не стали рассматривать отсутствие сигналов как отрицательный результат. Они не исключают, что если в изученном квадрате звездного неба имеются внеземные цивилизации, то они не проявляют свое присутствие с помощью радиоволн FM-диапазона.
"Мы наблюдали небо вокруг созвездия Паруса в течение 17 часов, в 100 раз шире и глубже, чем когда-либо прежде. И даже с этим набором данных мы не обнаружили никаких техносигнатур, никаких признаков разумной жизни", – следует из заявления одного из авторов исследования Ченоа Тремблея.
В будущем ученые продолжат наблюдения. В частности, астрономы рассчитывают, что появление более мощных радиотелескопов поможет в обнаружении слабых сигналов. Планируется изучить миллиарды звездных систем в поисках техносигнатур, заключил второй автор статьи Стивен Тингей.
Ранее астрономы впервые увидели зарождение планеты у тройной звезды. Специалисты Университета Виктории в Канаде, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA, впервые обнаружили смещение одного из колец в составе тройной звездной системы GW Ориона.
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