Астрономы впервые увидели зарождение планеты у тройной звезды

Фото: eurekalert.org
Специалисты Университета Виктории в Канаде, работающие на комплексе радиотелескопов ALMA, впервые обнаружили смещение одного из колец в составе тройной звездной системы GW Ориона. Об этом сообщает журнал Science.
"Мы были удивлены, увидев сильное смещение внутреннего кольца. Но странное искривление диска подтверждается искривленным рисунком его газа, который зафиксировал ALMA", – рассказал руководитель исследовательской группы Цзяцин Би.
В исследовании указано, что GW Ориона состоит из трех звезд – GW Ori A и GW Ori B вращаются друг вокруг друга, а третья, GW Ori C, вращается уже вокруг собратьев.
Впервые смещение внутреннего кольца системы зафиксировали в 2017 году. Подобное явление объясняется как гравитационным притяжением звезд, так и возможным зарождением новой планеты между кольцами.
Накануне сообщалось, что группе астрофизиков впервые удалось увидеть процесс образование черной дыры, относящейся к промежуточному классу масс. С помощью специальных детекторов специалисты уловили сигнал, характерный для слияния черных дыр.
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