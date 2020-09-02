Ученые зафиксировали уникальное космическое событие

Фото: N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno (Max Planck Institute for Gravitational Physics), Simulating eXtreme Spacetimes (SXS) Collaboration
Астрофизикам впервые удалось увидеть, как образуется черная дыра, относящаяся к промежуточному классу масс. Для этого ученые задействовали детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo, передают журналы Physical Review Letters и Astrophysical Journal Letters.
Исследования продемонстрировали, что источником сигнала стала сверхмассивная двойная система: две черные дыры массой 66 Солнц и 85 Солнц в результате слияния образовали черную дыру массой 142 Солнца. Ученые охарактеризовали это явление как доказательство существования черных дыр промежуточной массы.
"Мы долго искали черную дыру промежуточной массы, чтобы закрыть разрыв между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами. Теперь у нас есть доказательство существования промежуточных черных дыр", – заявил соавтор исследования, профессор Кристофер Берри из Центра междисциплинарных исследований и астрофизики Северо-Западного университета США.
По мнению специалистов, новое открытие позволяет подтвердить гипотезу о том, что сверхмассивные черные дыры появляются в результате постепенного слияния более мелких. В частности, ученые предполагают, что одна из черных дыр, участвовавших в новой реакции, именно так и образовалась.
Результаты наблюдения позволили специалистам составить модель вращения черных дыр перед слиянием. Оно является неравномерным, затем начинает колебаться, что и может провоцировать соединение небесных объектов.
В августе специалисты NASA сообщили о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Из-за аномалии, которая не препятствует заряженным солнечным частицам, могут возникать неполадки в работке техники.
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