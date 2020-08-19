В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Фото: скриншот видео twitter.com/ivan_mks63

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт предположил, что неизвестные объекты, которые заснял на МКС космонавт Иван Вагнер, могут быть отблесками иллюминатора или спутников Илона Маска. Об этом сообщили в пресс-службе Института космических исследований РАН.

Астроном заявил, что для более точного ответа нужно больше времени для анализа фотографий. Однако, по его словам, по снимкам можно предположить, что необычными объектами являются отблески из иллюминатора МКС, через который проводилась съемка, или это блики от спутников Starlink Илона Маска.

"Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС также движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру. Перемещение пяти объектов в кадре в таком случае – это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение. Но, хочу подчеркнуть еще раз, чтобы подтвердить эту гипотезу, надо иметь более точные данные", – пояснил Эйсмонт.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту МКС, заснял загадочные объекты в космосе. Вагнер снимал полярное сияние над Антарктидой, однако, как он сам указал, на видео можно увидеть нечто иное. На видео появляются пять объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Он задался вопросом о том, что это может быть, – метеоры, спутники или что-то другое. По его словам, об открытии уже сообщили руководству "Роскосмоса". Материалы передали для анализа в ЦНИИмаш и РАН.

