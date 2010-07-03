Ученые разглядели заснеженные горы на Плутоне

Исследователи-планетологи из агентства NASA обнаружили запасы метанового снега на Плутоне. Вещество покрывает вершины гор и иных возвышенностей. Как возникло необычное явление и есть ли у снега на Плутоне сходство с земным – разбирался научный обозреватель Николай Гринько.

В январе 2006 года агентство NASA запустило в космос автоматическую межпланетную станцию New Horizons, чтобы провести изучение Плутона и его естественного спутника Харона. Год спустя аппарат добрался до Юпитера, совершил вокруг него гравитационный маневр и, получив достаточное ускорение, направился дальше. До Плутона станция добралась лишь к 2015 году, передав на Землю снимки планеты, сделанные с недостижимым прежде разрешением.

Снимки поверхности планеты поразили ученых необыкновенным сходством с Землей. Нет, рек и лесов на них не обнаружили, но зато рассмотрели высокие горы с заснеженными вершинами. В экваториальной области, в регионе, названном Ктулху, был обнаружен чрезвычайно разнообразный ландшафт, изрезанный кратерами и горными цепями. Верхние части гор на снимках были намного светлее подножий, и, изучив изображения, ученые пришли к выводу, что это снег.

Плутон – крупнейшая из карликовых планет Солнечной системы, и состоит он из камня и льда (в том числе водяного).



Казалось бы, наличие снега здесь не должно никого удивлять, однако есть одно но. Атмосфера у Плутона очень разреженная и состоит в основном из азота с небольшими примесями угарного газа и метана.

Метан, несмотря на его крошечную концентрацию (примерно четверть процента), вызывает в атмосфере планеты парниковый эффект, что дает довольно интересный результат: температура здесь растет с увеличением высоты. Чем выше от поверхности – тем горячее. На Земле все обстоит ровно наоборот, и именно поэтому высочайшие земные вершины щеголяют в белоснежных шапках. Но в плутонианских условиях снег, по логике, должен лежать у подножий гор, а более теплые вершины должны оставаться открытыми!

Ученые долго бились над загадкой снега на Плутоне, и лишь совсем недавно международная группа планетологов опубликовала отчет, в котором объяснила это явление. Ученые провели несколько сеансов компьютерного моделирования, которое показало, что во всем виноват все тот же метан. Именно из метана состоит снег на Плутоне. Причем процесс образования его в горах прямо противоположен тому, что мы можем наблюдать на Земле: здесь камень, из которого сложены горы, холоднее окружающей атмосферы, и метан кристаллизуется на нем, образуя снег.

Интересно, что ученые до сих пор не только не подозревали о существования такого физического процесса, но даже не знали, что метановый снег вообще существует. Кстати, это же исследование помогло объяснить происхождение странных остроконечных пиков, обнаруженных на планете. По мнению тех же ученых, эти пики тоже образуются из метанового льда.

Плутон – вообще очень интересный объект. Достаточно вспомнить, что какое-то время назад его лишили статуса планеты, посчитав слишком маленьким. А когда-то вообще предполагалось, что Плутон изначально был спутником Нептуна, но в результате каких-то процессов "сбежал", продолжая самостоятельно вращаться вокруг Солнца. Теперь Плутон вновь считают полноправным членом "планетного братства", придумав специально для него категорию "плутоиды".

Считается, что через 7–8 миллиардов лет Солнце станет красным гигантом, и тогда на Плутоне возникнут условия, приемлемые для развития жизни, и карликовая планета сможет поддерживать эти условия на протяжении десятков миллионов лет. Как ни печально это осознавать, но человечество наверняка не сможет наблюдать этот процесс. Хотя…

