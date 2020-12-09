Ученые приблизились к разгадке возникновения жизни на Земле

Фото: spbu.ru/Britvin et al/Geology, 2020

Неорганические молекулы циклофосфаты обнаружили ученые из России и Израиля на побережье Мертвого моря, сообщает "Мир 24".

Считается, что данные частицы были первыми "строительными блоками" жизни на Земле. Точное время зарождения жизни на планете неизвестно, однако предполагается, что это произошло от 4 до 2 миллиардов лет назад в океане.

Однако теперь, согласно новым исследованиям, появилась гипотеза о том, что жизнь могла появиться и на суше, вокруг вулканов и гейзеров. Отмечается, что эти места богаты фосфором, бором, молибденом и азотом, а значит, являются подходящим местом для жизни первых микроорганизмов.

Авторы данной теории обнаружили у Мертвого моря аналоги запасов первичного фосфора, которые ранее не встречались в природе. Отмечается, что частицы циклофосфатов, которые выявили специалисты, появились из-за окисления фосфидов при сильном нагреве. Это может свидетельствовать о зарождении жизни при воздействии высоких температур: метеоритном ударе или извержении вулкана.

Ранее органические вещества обнаружили геологи в метеорите, который упал на США два года назад.

После того как ученые исследовали собранные почти 12 фрагментов метеорита, они выяснили, что космический объект представляет собой хондрит типа H4 – очень редкую разновидность небесных тел. Обнаруженные органические вещества удивили геологов, поскольку ранее в подобных хондритах такие соединения не находили.

