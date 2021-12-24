Синоптик рассказала о погоде в Москве на Новый год

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что сильных морозов до конца года в столице не ожидается.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 22 декабря стала самой холодной за последние 54 года. По словам метеоролога, минувшей ночью в Тушине и Бутове минимальная температура понизилась до -22,9 градуса, в ТиНАО она составила -25,1 градуса. В 1967 году температура воздуха в эту ночь была -22,8 градуса.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Температура в течение всей последней недели декабря в Москве будет меняться. Где-то в среднем колебания температуры будут от -7 до -15 градусов.

"В конце декабря у нас еще все возможно, но таких морозов, которые мы пережили 22 декабря, до конца года в Москве не ожидается", – рассказала метеоролог.

По словам эксперта, в последнюю неделю декабря в Москве временами будет идти небольшой снег. Наиболее интенсивным по прогнозам синоптика он будет 30 декабря.

В последний день года в столице ожидается традиционная новогодняя погода, прогнозирует метеоролог. "31-го числа, скорее всего, где-то в предновогодние часы температура воздуха будет порядка -10...-15 градусов с небольшим снежком, то есть такая традиционная новогодняя погода для столичного региона", – говорит эксперт.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в столице потеплеет к субботе, 25 декабря. Ночью ожидается потепление до -9…-14 градусов, днем – -3…-8 градусов и снег. В ночь на воскресенье прогнозируется -8...-13 градусов, днем – - 3…-8, переменная облачность и без осадков, спрогнозировал синоптик.