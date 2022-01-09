Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 9 января, в столичном регионе ожидается облачная погода. Во второй половине дня пройдет снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5–7 градусов, в Подмосковье – минус 5–10 градусов. Ветер подует южного направления со скоростью 3–8 метров в секунду.

"Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что погода в столичном регионе будет умеренно морозная, а фон атмосферного давления будет слабо падать и приблизится к норме.

В воскресенье и в понедельник в Москве ожидается интенсивный снегопад. 9 и 10 января на улицы в столице выйдет максимальное число уборочной техники. Водителей попросили заранее планировать свои поездки, учитывая прогноз погоды и работу городских служб.

Кроме того, до полуночи 10 января в Московском регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности.