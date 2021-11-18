Диетолог рассказала, какие продукты помогут при низком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 порекомендовала метеозависимым людям при низком атмосферном давлении есть больше фруктов и зелени.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в субботу, 20 ноября, жителей Центральной России ждет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года. Кроме того, по его словам, в этот день атмосферное давление рухнет в "барическую пропасть": понизится с 736 до 716 миллиметров ртутного столба.

По слова Кругловой, некоторые люди реагируют на такие скачки головными болями, у других повышается давление, а у кого-то наблюдается сонливость.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов В целом важно, чтобы было достаточно калия, что будет способствовать нормальному артериальному давлению. Это преимущественно овощи, фрукты, сухофрукты и листовая зелень не меньше 400 граммов в день, чтобы получать достаточное количество калия.

Специалист добавила, что, если у человека наблюдается низкое давление, можно есть горький шоколад. Но поскольку в нем содержится кофеин, который способен нарушить сон и ухудшить самочувствие, не стоит им злоупотреблять, говорит диетолог. Стандартное количество – порядка 10–15 граммов в день, объясняет врач.

Кофе в этот день лучше пить поменьше, говорит Круглова. "Избыток кофеина может повышать уровень стресса и тревогу. Норма по употреблению кофеина – это 400 граммов в день, то есть примерно 1–2 чашки кофе в зависимости от крепости", – объясняет врач.

Если у человека низкое давление, можно выпить крепкий черный чай, но если высокое – его лучше исключить, уточнила специалист. "Частично мы можем заменить его на травяной чай, чтобы не превысить количество кофеина в течение дня", – заключила диетолог.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала метеозависимым людям в период низкого атмосферного давления больше гулять, высыпаться и принимать контрастный душ. По мнению эксперта, к погодным капризам лучше начинать готовиться заранее.