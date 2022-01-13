Аномально низкое атмосферное давление в Москве сохранится до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атмосферное давление к утру пятницы, 14 января, упадет на 30 миллиметров ртутного столба и до конца недели будет оставаться ниже нормы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Сегодня ночью и завтра утром давление будет продолжать падать, даже не то что падать – оно рухнет за сутки на 30 миллиметров ртутного столба, это крайне редкий случай", – уточнил Вильфанд.

По его словам, на нормальную отметку давление встанет постепенно, до конца текущей недели оно будет достаточно ниже нормы.

"Пик низкого давления ожидается сегодня ночью и завтра днем. С 15 января оно постепенно будет повышаться, но до конца недели будет все же ниже нормы", – заключил синоптик.

Такая резкая смена показателей давления объяснима нахождением Москвы на восточной периферии циклона, уточнил Вильфанд. Тем же обусловлена резкая смена температур.

"В течение 15–16 часов температура воздуха повысится на 20 градусов", – сказал специалист.

В это же время синоптик заявил, что влияние погоды на самочувствие человека не доказано.

"Доказательств того, что низкое давление влияет негативно, не существует. На бытовом уровне это все знают, но с медицинской точки зрения это не доказано", – пояснил Вильфанд.

Он уточнил, что доказательства основываются на экспериментах, несмотря на то что они проводились, единого мнения не сложилось.

"Нет и методик лечения, потому что нет такого явно выраженного влияния", – добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление обрушит североатлантический циклон "Эльза", пришедший в Москву 13 января. Об этом заявлял ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что давление опустится на 15 единиц и к концу дня достигнет 730 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала 2022 года. В 06:00 на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали -19 градусов, а в Тушине – -20,6 градуса.

