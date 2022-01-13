Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Согласно прогнозам синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы, его прирост может составить до 10 сантиметров. Местами ожидается метель с порывами ветра до 15–18 метров в секунду.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов", – заявил заммэра.
По его словам, в 16:00 коммунальная техника начнет сплошное механизированное подметание проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.
Особое внимание городские службы уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы.
В уборке снега задействуют необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, а также средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.
В пятницу утром начнутся мероприятия по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
Заммэра призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, быть аккуратнее на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.
Ранее синоптик предупредила москвичей о тяжелой климатической пятнице. По словам специалиста, Москва в этот день попадет в ложбину глубокого циклона. В четверг вечером начнется снегопад, который усилится на следующий день. Ожидается, что в городе выпадет от трех до пяти миллиметров осадков.
К выходным погода претерпит изменения. Циклон перейдет на юго-восток. В столице установится облачная погода, временами пройдут осадки. Порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду, а температура воздуха в течение дня будет около -5...-7 градусов, по области – -4...-9 градусов. Из-за достаточно сильного ветра мороз будет ощущаться сильнее.
В конце недели станет пасмурно. Местами пройдет несильный снег, ветер окажется слабее, около 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное и дневное время будет -5...-7 градусов, по области – -4...-9 градусов.
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