Юрист Гусятникова: маловероятно, что суд разрешит Лерчек выезд в Китай для лечения от рака

Приговоренной к условному сроку блогеру Валерии Чекалиной рекомендовали отправиться на лечение от онкологии в Китай. Однако вероятность того, что суд выпустит ее из страны, мала, считают эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.
Загранпаспорт у ФСИН
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_
Лечение в одной из клиник в Китае может стать шансом на спасение от рака желудка четвертой стадии для блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина). Врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность проведения вакцинации в КНР, так как состояние Лерчек резко ухудшилось. Несмотря на курсы лучевой и химиотерапии, а также операции на позвоночнике, окология продолжает прогрессировать и метастазы начали распространяться по всему телу, появившись в надпочечниках, яичниках и легких.
Адвокат Константин Третьяков рассказал Super, что в прессе начали появляться сообщения о том, что блогер уже получила приглашение на лечение в китайскую клинику. Однако это не так.
"Все понимают тяжелое состояние Валерии, которая нуждается в лечении за рубежом, но выезд ее до вступления приговора в силу проблематичен", – уточнил он.
Адвокат также добавил, что сейчас идет этап согласования деталей с китайскими медучреждениями. Он уточнил, что из-за состояния здоровья Мосгорсуд перенес пересмотр приговора Лерчек с 17-го на 5 ноября.
В свою очередь, юрист Полина Гусятникова рассказала Москве 24, что вероятность того, что блогера отпустят в Китай, мала.
Об ухудшении состояния Лерчек недавно сообщил ее бывший муж Артем Чекалин. Суд утвердил ему 7-летний срок по уголовному делу о выводе денег в ОАЭ по подложным документам.
На прошедшем заседании Артем просил назначить ему условный срок и снизить штраф. Также он прокомментировал ситуацию с бывшей супругой.
Он подчеркнул, что в ближайшем будущем может стать единственным опекуном своих троих детей – Алисы, Богдана и Льва.
"Метастазы начали расти по всему телу"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_
После отклонения апелляции Артема Чекалина в личных блогах Лерчек и ее возлюбленного, аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини появилось видео с подробностями нынешнего состояния здоровья Валерии.
Сквиччиарини добавил, что плохие результаты обследования вынудили Чекалину снова приступить к лечению: девушка проходит химиотерапию. Тогда же пара сообщила, что одним из вариантов лечения рассматривается клиника в КНР.
"Рассматриваем все варианты, в том числе CAR-T-терапию в Китае, надеемся, что получится получить разрешение на вылет у суда. Помолитесь о здоровье Леры, пожалуйста", – добавил Луис.
Рак желудка у Лерчек обнаружили вскоре после появления на свет четвертого ребенка, отцом которого является Сквиччиарини, – это произошло в начале 2026 года. К тому моменту блогер, как и ее бывший муж Артем, проходила по делу о махинациях и выводе средств после продажи фитнес-марафонов в Сети.
Из-за состояния здоровья обвиняемой ее дело выделили в отдельное производство и приостановили. Позднее, когда звезда соцсетей завершила курс химиотерапии, разбирательство возобновилось.
В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к 5 годам лишения свободы условно, назначив штраф в размере 765 миллионов рублей. Также блогеру запретили продвигать свой бренд в интернете.