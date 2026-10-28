Юрист Гусятникова: маловероятно, что суд разрешит Лерчек выезд в Китай для лечения от рака

Приговоренной к условному сроку блогеру Валерии Чекалиной рекомендовали отправиться на лечение от онкологии в Китай. Однако вероятность того, что суд выпустит ее из страны, мала, считают эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

Загранпаспорт у ФСИН

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Лечение в одной из клиник в Китае может стать шансом на спасение от рака желудка четвертой стадии для блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина). Врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность проведения вакцинации в КНР, так как состояние Лерчек резко ухудшилось. Несмотря на курсы лучевой и химиотерапии, а также операции на позвоночнике, окология продолжает прогрессировать и метастазы начали распространяться по всему телу, появившись в надпочечниках, яичниках и легких.

Адвокат Константин Третьяков рассказал Super, что в прессе начали появляться сообщения о том, что блогер уже получила приглашение на лечение в китайскую клинику. Однако это не так.

"Все понимают тяжелое состояние Валерии, которая нуждается в лечении за рубежом, но выезд ее до вступления приговора в силу проблематичен", – уточнил он.



Константин Третьяков адвокат Если до рассмотрения жалоб в апелляции мы получим официальное приглашение от клиники из Китая, мы, безусловно, сразу же обратимся в суд за разрешением на выезд.

Адвокат также добавил, что сейчас идет этап согласования деталей с китайскими медучреждениями. Он уточнил, что из-за состояния здоровья Мосгорсуд перенес пересмотр приговора Лерчек с 17-го на 5 ноября.

В свою очередь, юрист Полина Гусятникова рассказала Москве 24, что вероятность того, что блогера отпустят в Китай, мала.





Полина Гусятникова юрист Очень маловероятно, что суд встанет на сторону защиты и такой выезд разрешит. В том числе это связано с тем, что следствие всегда оценивает риски того, что за границей намного легче уйти от органов следствия Российской Федерации.

Об ухудшении состояния Лерчек недавно сообщил ее бывший муж Артем Чекалин. Суд утвердил ему 7-летний срок по уголовному делу о выводе денег в ОАЭ по подложным документам.

На прошедшем заседании Артем просил назначить ему условный срок и снизить штраф. Также он прокомментировал ситуацию с бывшей супругой.





Артем Чекалин блогер Я искренне раскаиваюсь и жалею, что когда-то оптимизировал налоги и их не платил. У меня трое детей, их мама последние 1,5 месяца практически не встает.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем может стать единственным опекуном своих троих детей – Алисы, Богдана и Льва.

"Метастазы начали расти по всему телу"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

После отклонения апелляции Артема Чекалина в личных блогах Лерчек и ее возлюбленного, аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини появилось видео с подробностями нынешнего состояния здоровья Валерии.





Валерия Чекалина блогер К сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти по всему телу: в надпочечниках, яичниках, легких. Рак прогрессирует с новой силой. У меня есть только одно желание – быть с семьей, смотреть, как растут мои дети. Я не хочу умирать, хочу жить долго. Хочу победить рак.

Сквиччиарини добавил, что плохие результаты обследования вынудили Чекалину снова приступить к лечению: девушка проходит химиотерапию. Тогда же пара сообщила, что одним из вариантов лечения рассматривается клиника в КНР.

"Рассматриваем все варианты, в том числе CAR-T-терапию в Китае, надеемся, что получится получить разрешение на вылет у суда. Помолитесь о здоровье Леры, пожалуйста", – добавил Луис.

Рак желудка у Лерчек обнаружили вскоре после появления на свет четвертого ребенка, отцом которого является Сквиччиарини, – это произошло в начале 2026 года. К тому моменту блогер, как и ее бывший муж Артем, проходила по делу о махинациях и выводе средств после продажи фитнес-марафонов в Сети.



Из-за состояния здоровья обвиняемой ее дело выделили в отдельное производство и приостановили. Позднее, когда звезда соцсетей завершила курс химиотерапии, разбирательство возобновилось.

В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к 5 годам лишения свободы условно, назначив штраф в размере 765 миллионов рублей. Также блогеру запретили продвигать свой бренд в интернете.