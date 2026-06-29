Ксения Бородина поддержала онкобольную Лерчек после интервью с Надеждой Стрелец

Блогер Валерия Чекалина рассказала в интервью Надежде Стрелец о борьбе с онкологией, а также причинах, которые, по ее мнению, могли спровоцировать заболевание. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не знаю, сколько мне осталось"

Двухчасовое интервью с блогером Валерией Чекалиной, известной в Сети как Лерчек, вышло на канале журналиста Надежды Стрелец 27 июня. В нем инфлюенсер рассказала о борьбе с онкологией – в марте стало известно, что ей диагностировали рак желудка четвертой стадии. Многодетная мать отметила, что медики не дают точных прогнозов относительно результатов лечения.





Валерия Чекалина блогер Я не знаю, сколько мне осталось. Может, мне осталось три месяца, а может, 30 лет. Бывает большая усталость, но я собираюсь и, как настоящий боец, справляюсь со всем этим медикаментозно. Во многом мне помогает и мой настрой, мне есть ради чего жить.

В процессе разговора Валерия также сняла парик и подробнее рассказала о лечении, которое включает курсы химиотерапии по схеме FLOT (высокоэффективный и агрессивный протокол химиотерапии. – Прим. ред.) и таргетную терапию. Ее организм реагирует на них по-разному.

"Если после химиотерапии меня практически не тошнит, я реально могу после того, как химия закончилась, вечером пойти в ресторан или пойти встретиться с друзьями", – отметила Чекалина.

При этом таргетную терапию Валерия переносит тяжелее.

"После таргетной терапии меня опять сильно, очень сильно тошнит 5 дней. С токсикозом это не сравнить. Это очень сильная тошнота", – добавила инфлюенсер.

Она также объяснила, почему старается по возможности не отказываться от привычного образа жизни: не хочет тратить время на жалость к себе, а старается использовать его по максимуму.





Валерия Чекалина блогер Мне бывает плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я просто беру от жизни все.

Блогер также подчеркнула, что имеет право заботиться о себе, в том числе выглядеть привлекательно.

"Я хочу быть красивой, я хочу быть ухоженной, хочу быть сексуальной", – добавила Лерчек.

В интервью также была затронута тема о том, как Валерия рассказала о диагнозе детям. Она отметила, что честно объяснила ситуацию при помощи семейного психолога, однако ребята тяжело восприняли новости. В частности, ее дочь Алиса нарисовала свой страх и расплакалась.

"Она мне сказала: "Я боюсь, что ты умрешь, мам". И я впервые в жизни поняла, что боюсь, но не своей болезни, а то, как воспримут это мои дети. Мы с ней плакали вместе, обнялись, и это был очень трогательный момент", – вспомнила Чекалина.



Блогер добавила, что тяжелая болезнь изменила жизненные приоритеты: раньше Валерия много времени уделяла работе, а воспитание детей было в основном на бабушке. Сейчас же Чекалина старается проводить каждую свободную минуту с семьей.

Кроме того, инфлюенсер отметила, что у нее наблюдаются улучшения в состоянии: метастазы ушли из легких, зрение стало лучше, а отек в коре головного мозга снизился.





Валерия Чекалина блогер Если до этого мой глаз видел на 20%, то потом стал видеть на 40%. Когда я смирилась с тем, что буду так видеть, что ничего страшного в этом нет, то начались улучшения. Сейчас если я закрою свой левый глаз, то нормально смогу ходить.

Говоря о возможных причинах, которые могли спровоцировать болезнь, Лерчек предположила, что отчасти это мог быть стресс из-за уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Экс-супруг Валерии Артем Чекалин уже отбывает семилетний срок в колонии, а в отношении Лерчек рассмотрение дела было приостановлено.

Валерия откровенно рассказала не только о настоящем и надеждах на счастливое будущее, но и о блогерском прошлом, за которое ей сейчас стыдно. По ее словам, не весь контент был искренним, в том числе картинка идеальной семьи. Инфлюенсер охарактеризовала отношения с экс-супругом скорее как бизнес-партнерство, а не любовь. Кроме того, Чекалина призналась, что в какой-то момент внушительные заработки вскружили ей голову.

"Было такое время, когда нужно было показывать все свои "Ролексы", все свои машины, и это было обязательным атрибутом той жизни. Это то, что помогало тебе становиться еще более популярным, потому что люди любили смотреть все эти распаковки и тому подобное. Иногда я даже покупала что-то не для себя, а чтобы показать, чтобы снять контент", – призналась Валерия.

"Люди могут простить все, кроме успеха"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Многие знаменитости отреагировали на откровенное интервью. Среди них – певица и блогер Алекса.

"От всего сердца хочу поддержать эту хрупкую, но бесконечно сильную девочку, Леру. В такие моменты понимаешь, что самое лучшее, что есть в нас, – это способность протянуть руку помощи и согреть теплом своей души. Пусть каждый, кто может, поставит за нее свечу в храме и помолится о здравии. Ее чистое доброе сердце заслуживает того, чтобы небо его слышало", – заявила она.

В свою очередь, телеведущая и блогер Ксения Бородина под постом с фрагментом интервью, размещенном в соцсетях Валерии, поблагодарила Надежду Стрелец, а также обрушилась с критикой на хейтеров, которые усомнились в диагнозе Лерчек.





Ксения Бородина телеведущая, блогер Я всегда в ужасе читаю комментарии, люди (точнее нелюди) пишут, что она все придумала. Как люди не боятся кармы, как можно так издеваться над человеком и гнобить его постоянно. Когда хейт уже перешел все грани и люди потеряли не только человечность, но и совесть!

Ксения также пожелала Валерии скорейшего выздоровления.

Телеведущая и блогер Виктория Боня добавила в комментариях, что хейтеры из-за своей зависти и злости не могут добиться вершин в собственной жизни.

"Лера, многие люди могут простить все, кроме успеха. Самое главное, что должен понять человек, – это то, что, когда он не умеет радоваться чужим успехам, он не умеет мотивироваться, он не умеет выстраивать свою внутреннюю структуру так, чтобы достигать целей. <...> Я желаю людям видеть свою горечь, свою желчь, свою зависть. Иначе в этом можно погрязнуть <...> и никогда из этого не выбраться", – написала она.

Певица Виктория Дайнеко также поддержала Валерию и раскритиковала тех, кто сомневается в ее диагнозе.





Виктория Дайнеко певица Позор каждому человеку, который вынудил эту девочку в такой сложный период в жизни оправдываться на всю страну и доказывать свой диагноз, только потому что она пытается жить свою жизнь на максимум. Когда, если не сейчас?

Лерчек поблагодарила всех за поддержку в комментариях, отметив, что она своей историей хочет показать, что тяжело больные люди имеют право выглядеть привлекательно и заботиться о себе, а также жить так, как они хотят.