Пользователи Сети вновь поставили под сомнение наличие онкологии у блогера Лерчек

Пользователи Сети вновь усомнились в том, что блогер Валерия Чекалина борется с онкологией. Одной из причин стало появление видео из фитнес-клуба, на котором якобы тяжелобольная Лерчек тренировалась с гантелями. Однако впоследствии у подписчиков возникли вопросы по поводу публикаций ее возлюбленного. Подробности – в материале Москвы 24.

"Прыгает по спортзалам"

В Сети все чаще начали появляться сомнения в правдивости диагноза блогера Валерии Чекалиной. У инфлюенсера выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Пользователи обратили внимание, что Лера якобы выглядит слишком активной для такого заболевания, при этом не носит защитную маску, а также тесно контактирует с животными: ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини в начале мая опубликовал снимки из контактного зоопарка.

Автор крупного телеграм-канала "Небожена" тоже предположил, что история с серьезным диагнозом может быть обманом.

"Жених Лерчек вчера, по сути, признал, что они ходят в тренажерку. Типа улучшения у нее. Не помню, чтобы кто-то после химии с диагнозом "терминальная стадия рака" прыгал по спортзалам. Неужели это от начала до конца циничный разводняк?" – говорится в посте.

Луис действительно подтвердил в начале мая в комментариях в социальной сети, что Валерия занимается спортом. По его словам, физические нагрузки согласованы с лечащими врачами и помогают восстанавливаться.





Луис Сквиччиарини возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, танцор У Валерии было повреждение позвоночника, вызванное метастазами. Это не то же самое, что полный перелом кости, который не позволил бы двигаться. Операция была проведена на позвонке, который был поврежден сильнее остальных, чтобы снизить вероятность перелома в будущем. Лера передвигалась в инвалидной коляске. Благодаря лечению, особенно лучевой терапии, количество метастазов уменьшилось. Именно поэтому ей разрешено и даже рекомендовано заниматься спортом, а также танцевать.

Одной из причин, по которым пользователи Сети усомнились в искренности инфлюенсера, стало опубликованное в конце апреля видео. Блогер Алина Расковская засняла со спины якобы Чекалину во время тренировки в фитнес-клубе.

После этого руководство клуба аннулировало у девушки годовой абонемент стоимостью 350 тысяч рублей, сославшись на запрет съемки третьих лиц. Алина в ответ эмоционально высказалась в адрес Лерчек.





Алина Расковская фитнес-тренер, блогер Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари, которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду. Во мне сейчас столько злости, вы даже не представляете! Ну ничего, сегодня-завтра куплю абонемент в другой зал, я даже отчасти рада этому. Все горите в аду за свои действия, карма существует.

Позже Расковская смягчилась и опубликовала другое обращение, в котором отметила, что Чекалиной с ее диагнозом не стоит "заниматься с железом".

Пользователи Сети разделились во мнениях по поводу тренировок и в целом активности Лерчек. Часть подписчиков поддержала Чекалину. Однако нашлись и те, кто считает, что больным онкологией на четвертой стадии не свойственно заниматься спортом и так бодро выглядеть.

"Когда человек, сталкиваясь с болезнью, не сдается, не ложится с мыслью "все", а продолжает жить, двигаться, в нем просыпается невероятная сила", "Лера, желаю вам протий этот путь с принятием и с полной уверенностью в выздоровлении", "на второй химии при четвертой стадии с метастазами человеку больно все, люди говорить не могут", "рак четвертой стадии и пища остается в желудке – это что-то, еще и спорт", "актерская игра или нет – это все ее дела, каждый живет как умеет", "у больных раком снижается иммунитет, поэтому им лучше не находиться в общественных местах без маски", – отметили комментаторы.

При этом Луис активно отвечал хейтерам возлюбленной. Он попросил пользователей подробнее изучить тему, связанную с онкологией, отмечая, что "химиотерапия действует на всех по-разному".

"Стоит показать документы"

Сомнения скептиков подогрели также новости о том, что Лерчек запустила новый косметический бренд и приняла участие в рекламной фотосессии.

В конце апреля в официальном аккаунте бренда Чекалина опубликовала видео, в котором со слезами обратилась к поклонницам с просьбой в первую очередь думать о своем здоровье.





Валерия Чекалина блогер Даже если меня не будет, я хочу, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь. Это думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте.

Некоторые пользователи тогда отметили, что продвигать новый бизнес на теме заболевания – это сомнительный ход. Однако Лерчек встретила не только хейт, но и поддержку. Певица Ольга Бузова в своем блоге обратилась к создательнице бренда. Она назвала Валерию сильной и смелой девушкой.

"Господи, дай Бог, чтобы у тебя все наладилось. <...> Восхищаюсь тобой, мы все верим в твою победу", – добавила знаменитость.

Также блогер Виктория Боня после презентации косметики ответила хейтерам Чекалиной в своих соцсетях. Она подчеркнула, что, занимаясь чем-то, кроме лечения, человек продолжает чувствовать себя живым.

"Мое обращение – это попытка поддержать Леру в ее деятельности, потому что она хочет жить. Человеку хочется танцевать, человеку хочется сходить в ресторан, сесть за руль, поработать, сделать обычные вещи. Это и есть жизнь", – отметила Боня.

Блогер Алана Мамаева тоже выразила поддержку Валерии, но все же отметила, что создание собственного бренда – "энергозатратная история". Она посоветовала инфлюенсеру обнародовать медицинские документы, подтверждающие онкологию, сообщил телеграм-канал "Звездач".

"Я считаю, что Лерчек и ее команде, которая сейчас с ней и поддерживает ее, чтобы таких слухов не было, наверное, стоит показать просто документы, где будет обозначено, что у человека действительно четвертая стадия рака, она действительно проходит лечение", – отметила Мамаева.

Алана добавила, что это поможет снять все вопросы и пресечь слухи по поводу якобы симуляции болезни.