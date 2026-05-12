Пользователи Сети вновь поставили под сомнение наличие онкологии у блогера Лерчек

Пользователи Сети вновь усомнились в том, что блогер Валерия Чекалина борется с онкологией. Одной из причин стало появление видео из фитнес-клуба, на котором якобы тяжелобольная Лерчек тренировалась с гантелями. Однако впоследствии у подписчиков возникли вопросы по поводу публикаций ее возлюбленного. Подробности – в материале Москвы 24.
"Прыгает по спортзалам"
В Сети все чаще начали появляться сомнения в правдивости диагноза блогера Валерии Чекалиной. У инфлюенсера выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Пользователи обратили внимание, что Лера якобы выглядит слишком активной для такого заболевания, при этом не носит защитную маску, а также тесно контактирует с животными: ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини в начале мая опубликовал снимки из контактного зоопарка.
Автор крупного телеграм-канала "Небожена" тоже предположил, что история с серьезным диагнозом может быть обманом.
"Жених Лерчек вчера, по сути, признал, что они ходят в тренажерку. Типа улучшения у нее. Не помню, чтобы кто-то после химии с диагнозом "терминальная стадия рака" прыгал по спортзалам. Неужели это от начала до конца циничный разводняк?" – говорится в посте.
Луис действительно подтвердил в начале мая в комментариях в социальной сети, что Валерия занимается спортом. По его словам, физические нагрузки согласованы с лечащими врачами и помогают восстанавливаться.
Одной из причин, по которым пользователи Сети усомнились в искренности инфлюенсера, стало опубликованное в конце апреля видео. Блогер Алина Расковская засняла со спины якобы Чекалину во время тренировки в фитнес-клубе.
После этого руководство клуба аннулировало у девушки годовой абонемент стоимостью 350 тысяч рублей, сославшись на запрет съемки третьих лиц. Алина в ответ эмоционально высказалась в адрес Лерчек.
Позже Расковская смягчилась и опубликовала другое обращение, в котором отметила, что Чекалиной с ее диагнозом не стоит "заниматься с железом".
Пользователи Сети разделились во мнениях по поводу тренировок и в целом активности Лерчек. Часть подписчиков поддержала Чекалину. Однако нашлись и те, кто считает, что больным онкологией на четвертой стадии не свойственно заниматься спортом и так бодро выглядеть.
"Когда человек, сталкиваясь с болезнью, не сдается, не ложится с мыслью "все", а продолжает жить, двигаться, в нем просыпается невероятная сила", "Лера, желаю вам протий этот путь с принятием и с полной уверенностью в выздоровлении", "на второй химии при четвертой стадии с метастазами человеку больно все, люди говорить не могут", "рак четвертой стадии и пища остается в желудке – это что-то, еще и спорт", "актерская игра или нет – это все ее дела, каждый живет как умеет", "у больных раком снижается иммунитет, поэтому им лучше не находиться в общественных местах без маски", – отметили комментаторы.
При этом Луис активно отвечал хейтерам возлюбленной. Он попросил пользователей подробнее изучить тему, связанную с онкологией, отмечая, что "химиотерапия действует на всех по-разному".
"Стоит показать документы"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_
Сомнения скептиков подогрели также новости о том, что Лерчек запустила новый косметический бренд и приняла участие в рекламной фотосессии.
В конце апреля в официальном аккаунте бренда Чекалина опубликовала видео, в котором со слезами обратилась к поклонницам с просьбой в первую очередь думать о своем здоровье.
Некоторые пользователи тогда отметили, что продвигать новый бизнес на теме заболевания – это сомнительный ход. Однако Лерчек встретила не только хейт, но и поддержку. Певица Ольга Бузова в своем блоге обратилась к создательнице бренда. Она назвала Валерию сильной и смелой девушкой.
"Господи, дай Бог, чтобы у тебя все наладилось. <...> Восхищаюсь тобой, мы все верим в твою победу", – добавила знаменитость.
Также блогер Виктория Боня после презентации косметики ответила хейтерам Чекалиной в своих соцсетях. Она подчеркнула, что, занимаясь чем-то, кроме лечения, человек продолжает чувствовать себя живым.
"Мое обращение – это попытка поддержать Леру в ее деятельности, потому что она хочет жить. Человеку хочется танцевать, человеку хочется сходить в ресторан, сесть за руль, поработать, сделать обычные вещи. Это и есть жизнь", – отметила Боня.
Блогер Алана Мамаева тоже выразила поддержку Валерии, но все же отметила, что создание собственного бренда – "энергозатратная история". Она посоветовала инфлюенсеру обнародовать медицинские документы, подтверждающие онкологию, сообщил телеграм-канал "Звездач".
"Я считаю, что Лерчек и ее команде, которая сейчас с ней и поддерживает ее, чтобы таких слухов не было, наверное, стоит показать просто документы, где будет обозначено, что у человека действительно четвертая стадия рака, она действительно проходит лечение", – отметила Мамаева.
Алана добавила, что это поможет снять все вопросы и пресечь слухи по поводу якобы симуляции болезни.