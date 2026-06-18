Возлюбленный Лерчек рассказал о ее самочувствии на фоне нового скандала с проверками

Несколько жителей Москвы обратились в прокуратуру с просьбой проверить диагноз блогера Лерчек. Инфлюенсер борется с онкологией четвертой стадии, однако ведет активный образ жизни, что вызывает у скептиков сомнения в правдивости диагноза. Подробности – в материале Москвы 24.

Уголовное дело может быть возобновлено

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Москвичи обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку диагноза блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Инфлюенсер борется с онкологией – раком желудка четвертой стадии. Однако, по мнению ряда скептиков в Сети, она ведет чересчур активный образ жизни для человека, который страдает серьезным недугом. Прокуратура также намерена проверить возлюбленного Лерчек и отца ее младшего сына – аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

"Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков", – пояснили в ведомстве.

Адвокат, председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в столице Людмила Айвар рассказала Москве 24, что по истечении определенного времени правоохранительные органы в любом случае должны были назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить состояние здоровья.





Людмила Айвар адвокат, председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Если медицинская экспертиза покажет, что она выздоравливает и снова может участвовать в судебно-следственных действиях, то уголовное дело будет возобновлено, а суд назначит наказание.

Юрист добавила, что если проверка выявит заболевание, которое будет препятствовать отбыванию наказания, блогера могут освободить от этого, но не от ответственности и не от выплаты штрафов.



В 2024-м против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело о выведении за границу боле 250 миллионов рублей по подложным документам. Супругов отправили под домашний арест. В марте 2026-го рассмотрение дела в отношении Валерии было приостановлено на фоне ее тяжелой болезни, домашний арест был заменен на запрет определенных действий. В апреле 2026-го Чекалин был приговорен к 7 годам колонии.



В свою очередь, возлюбленный Лерчек Луис опубликовал в своих соцсетях видео, на котором Валерия готовила завтрак дома и показала, что под одеждой у нее система для капельницы. Блогер рассказала, что съездила уже на седьмой курс химиотерапии и в больнице ей выдали помпу с лекарством, которое нужно было докапать дома.

"Он под давлением по трубкам идет, попадает в вену. Вот и все. <...> Очень классно, что можно больше времени проводить с детьми дома", – рассказала Чекалина.

Луис также ответил на вопросы подписчиков и рассказал о состоянии здоровья любимой: она страдает от отеков, у нее поредели брови и ресницы, зрение стало чуть лучше, но мучают приступы тошноты. По словам мужчины, Чекалиной осталось еще два курса химиотерапии.

"Ощущение одурачивания"

Некоторые комментаторы в Сети предположили, что Лерчек могла симулировать болезнь, из-за ее активного и публичного образа жизни. В частности, 14 июня в соцсетях и СМИ разлетелись кадры со свадьбы друзей блогера. Чекалина также была в числе гостей, в коротком платье, на высоких каблуках, танцевала и даже поймала букет невесты. Кадры вызвали волну негодования.

"Ощущение одурачивания во всей сложившейся ситуации", "и это все с метастазами в позвоночнике", – написали комментаторы.

Однако нашлись и те, кто поддержал Леру и пожелал ей скорейшего выздоровления.

"Лерочка, не сдавайся, ты сильная, ты справишься", "все получится 100%, шанс есть всегда", – пожелали пользователи.

Ранее Луис также опубликовал в соцсетях кадры с марафона по бегу: он был в числе участников, а Лерчек пришла на мероприятие поболеть за него.

Помимо этого, в конце апреля в Сети был размещен ролик, на котором девушка, похожая на Чекалину, была заснята со спины во время тренировки в фитнес-клубе. При этом ранее стало известно, что Валерия перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков. Видео вызвало большой резонанс, а его автор, блогер Алина Расковская, лишилась дорогостоящего абонемента в спортзал. В свою очередь, Луис сообщил в своих соцсетях, что Валерии "разрешено и даже рекомендовано" заниматься спортом и танцами.

В апреле же звезда соцсетей запустила новый бренд косметики и снялась в рекламной фотосессии.

