Блогер Расковская оправдалась за видео с Лерчек в спортзале

Вокруг Валерии Чекалиной, проходящей лечение от онкологии, разгорелся скандал. Блогер Алина Расковская опубликовала видео, на котором запечатлела якобы Чекалину во время тренировки в фитнес-клубе. Вскоре после этого она пожаловалась, что ее выгнали из того самого спортзала, и осыпала Лерчек проклятьями. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Карма существует"

В конце апреля в Сети распространилось видео, которое опубликовала 23-летняя блогер Алина Расковская. Она якобы засняла со спины онкобольную Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, во время тренировки в фитнес-клубе. При этом лица на кадрах видно не было. 5 мая Алина сообщила в личном блоге, что ей аннулировали абонемент в этот спортзал за нарушение внутренних правил и съемку членов клуба. Блогер эмоционально отреагировала на случившееся и посчитала виноватой Валерию.





Алина Расковская фитнес-тренер, блогер Если раньше я желала скорейшего выздоровления той твари, которая пожаловалась, то теперь искренне желаю гореть в аду. Во мне сейчас столько злости, вы даже не представляете! Ну ничего, сегодня-завтра куплю абонемент в другой зал, я даже отчасти рада этому. Все горите в аду за свои действия, карма существует.

Блогер также порассуждала о том, что Лерчек не стоит посещать публичные места, где ее могут заснять на камеру.

"Просто послушайте, какой абсурд. Блогер Лерчек болеет раком четвертой стадии… Даже если ей выписывают оздоровительную физкультуру, ей, наверно, не надо заниматься с железом. Имея такие бабки, она может нанять тренера и заниматься с ним", – выразила мнение Алина в своих соцсетях.

На критику девушки ответил возлюбленный Валерии и отец ее младшего сына, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини в соцсетях.

"У Леры большое сердце, и она никогда не желала зла другим. Всегда только с любовью. Спасибо, что есть такие люди, которые верят и молятся", – отметил Луис.

Позже блогер объяснила в разговоре с Москвой 24, при каких обстоятельствах была сделана злополучная видеозапись. Она отметила, что сняла ролик 29 апреля в зоне ожидания фитнес-клуба, когда Лерчек выходила после тренировки с "бокалом протеина или чего-то".





Алина Расковская фитнес-тренер, блогер Мне показалось, в весьма здоровом виде. Абсолютно не скажешь со стороны, что человек чем-то болен. Я сейчас не опровергаю тот факт, что человек болеет, дай бог выздоровления скорейшего. Но мне на тот момент показалось так.

Далее Алина скинула видео своей подруге, а та в ответ отправила скриншот поста Лерчек, которая за пару часов до появления в фитнес-клубе якобы сообщила, что отправилась на сеанс химиотерапии. В свою очередь, Расковская выложила скриншот и снятое видео в свой телеграм-канал.

Девушка также пожаловалась на руководство клуба, которое не сразу объяснило причины аннулирования абонемента. Впоследствии Алине все же сказали, что поводом послужила та самая видеозапись, сославшись на договор, в котором было указано, что нельзя использовать в съемках других посетителей клуба. Блогер отметила, что ранее неоднократно выкладывала ролики с занятий спортом, где могли промелькнуть другие люди, при этом конфликтов не возникало.

Расковская уточнила, что заплатила за годовое обслуживание в фитнес-клубе 350 тысяч, но отзанималась лишь полгода. Оставшиеся деньги ей пообещали вернуть в течение месяца.

Лерчек борется с раком желудка четвертой стадии. Диагноз ей поставили в марте, вскоре после рождения четвертого ребенка. Однако не все поверили в это: в Сети стали ходить слухи, что блогер якобы может симулировать болезнь ради прогрева или снисхождения в процессе рассмотрения уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей за границу при помощи подложных документов, фигурантом которого Лерчек являлась вместе с экс-супругом Артемом Чекалиным (в середине апреля его приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере более 194 миллионов рублей).

"Почувствовать себя живой"

Тем временем Лерчек прошла уже четвертый курс химиотерапии. Ее возлюбленный Луис сообщил в соцсетях, что блогер "изо всех сил пытается сохранить бодрость духа и использует каждый момент, чтобы быть активной и жить". На кадрах, опубликованных танцором пару дней назад, Валерия рассказала о самочувствии и настрое.





Валерия Чекалина блогер Я сразу начинаю что-то делать, чтобы почувствовать себя живой, активной. Разумеется, я хочу победить эту болезнь. Когда я спросила у своего лечащего врача, как победить рак, она сказала: "Валерия, если взять двух пациентов с одинаковым диагнозом, но один будет негативным, себя постоянно жалеть, лежать, а другой будет, наоборот, стараться заниматься спортом, активничать, возвращаться к работе, чувствовать себя нужным, то результат больного с позитивным настроем будет намного лучше и жить он будет дольше".

Валерия поблагодарила всех фолловеров за поддержку и добавила, что хочет жить очень долго, чтобы увидеть, как растут дети.

В свою очередь, друг знаменитости Георгий Камаев рассказал в своих соцсетях, что состояние Леры все еще нестабильное: периоды эмоционального подъема сменяются полным бессилием, однако, по его словам, есть положительная динамика.





Георгий Камаев друг блогера Лерчек Безусловно, очень важен эмоциональный фон и внутренний настрой. И я вижу, как Лера воодушевляется, когда рядом дети, когда у нее появляются силы делать то, что она любит. Поэтому в моменты хорошего самочувствия она старается не терять ни минуты и проживать эту жизнь во всей ее полноте. Возможно, в этом и есть одна из составляющих успеха лечения.

Пару дней назад он поделился серией снимков с поездки Лерчек на ферму. Блогер посетила животных в компании старших детей, возлюбленного и друга. Камаев отметил в посте, что "организм Леры стойко выдерживает все лечение" и порой у нее появляется энергия, но большую часть дня блогер спит.

В конце апреля возлюбленный Лерчек Луис также рассказал в соцсетях, что блогеру разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы.