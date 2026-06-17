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17 июня, 18:26

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Звезда Top Gear Джереми Кларксон заявил, что его лечение от онкологии "пошло не так"

"Я не знаю, что будет дальше": ведущий Джереми Кларксон рассказал о борьбе с онкологией

Экс-ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностировали агрессивную форму рака. Подробности – в материале Москвы 24.

"Если все пройдет успешно, увидимся"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jeremyclarkson1

66-летний британский телеведущий Джереми Кларксон, прославившийся благодаря программе Top Gear, заявил, что у него обнаружили рак на ранней стадии. Об этом он рассказал в заключительных эпизодах своего шоу "Ферма Кларксона". При этом ранее ведущий предупредил поклонников в соцсетях, что последние серии пятого сезона проекта будут "тяжелыми для просмотра".

Кларксон сообщил о заболевании коллегам по программе Чарли Айрленду и Калебу Куперу, добавив, что знает о диагнозе с мая. Бывший ведущий Top Gear рассказал зрителям, что биопсия подтвердила наличие у него агрессивной формы рака, но обнаружить ее удалось на "очень ранней стадии". Из-за необходимости проходить обследование, ему пришлось "исчезнуть" из медиа на некоторое время.

Позже он добавил, что уже перенес операцию по удалению части предстательной железы. Также зрителям показали телеведущего в больнице, где он говорит, что "часть лечения пошла не так".

Я пробуду здесь еще некоторое время. Я не знаю, что будет дальше. Если все пройдет успешно, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не увидимся. Берегите себя, все.
Джереми Кларксон
телеведущий

Онкология – это не единственная проблема со здоровьем, с которой столкнулся Кларксон. Телеведущий перенес операцию на сердце в 2024-м. После отдыха на побережье Индийского океана ему понадобилось экстренное врачебное вмешательство для восстановления деятельности сердечно-сосудистой системы. Об этом Джереми сообщил в своей колонке на сайте The Times.

По словам ведущего, первыми тревожными симптомами стали проблемы с работой конечностей, чувство стеснения в груди и сложности с подъемом по лестницам. В больнице врачи не нашли никаких признаков сердечного приступа, но позже выяснили, что у Джереми полностью перекрыты некоторые коронарные артерии. Ведущему установили стенты.

Ранее, в 2020-м, он переболел коронавирусом, хоть и без серьезных осложнений. При этом в 2017 году телеведущий перенес тяжелую пневмонию во время отпуска на Майорке. Болезнь потребовала длительного лечения и восстановления.

Долгое время Кларксон был известен нездоровым образом жизни – курением и употреблением алкоголя. Он признавался, что выкуривал до 40 сигарет в день, прежде чем бросить. В последние годы он начал открыто обсуждать проблемы с лишним весом, слухом и страхом деменции.

Символ культового шоу

Фото: legion-media.com/Photo News

Джереми Кларксон родился 11 апреля 1960 года в Йоркшире (графство на севере Англии). Он начал работу на телевидении с программы Top Gear в 1988-м. По данным СМИ, постепенно харизма и провокационное поведение ведущего помогли шоу стать культовым и узнаваемым во многих странах.

Пик славы шоу пришелся на 2002 год, когда Кларксон вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем запустил обновленную версию Top Gear на BBC. Творческий коллектив запомнился зрителям благодаря абсурдным экспериментам, спорам и шуткам.

Съемки в шоу закончились для Джереми скандалом в 2015 году, когда он ударил одного из продюсеров. Контракт с ним не был продлен из-за этого инцидента. После конфликта трио ведущих начало выпускать собственный проект The Grand Tour для Amazon, однако он был закрыт в 2024-м.

В марте 2025 года стало известно, что Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй воссоединились для нового шоу под названием The Not Very Grand Tour. Проект описывался как "документальная комедия об автомобилях".

Кроме этого, шоу "Ферма Кларксона" выходит на стриминговом сервисе Prime Video с 2021 года, где Кларксон рассказывает зрителям, как занимается садоводством и разведением свиней. Документальный проект после премьеры стал самым популярным шоу платформы в Великобритании.

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