Синоптик рассказал о погоде в столице в выходные

Москва 24/Антон Великжанин

В выходные дни в Москве ожидается мягкая погода с метелью. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные будет -1…-4 градуса днем, что на 6–7 градусов выше нормы.

"Что важно: в эти выходные не прогнозируется оттепели. В ночь на субботу прогнозируются осадки, снег, даже метель, поскольку порывы ветра будут до 15 метров в секунду", – отметил Вильфанд.

Он рассказал, что днем в субботу, 29 января, ветер утихнет. Синоптик подчеркнул, что за выходные высота снежного покрова в столице вырастет на 3–5 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Москве может повториться рекорд 1949 года для 31 января по низкому атмосферному давлению. Ожидается, что в этот день атмосферное давление в столице понизится до 723 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи также отметили, что в первый день февраля циклон будет менее глубоким и атмосферное давление вырастет более чем на 10 миллиметров ртутного столба.

