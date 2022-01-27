Синоптик рассказал о погоде в столице в выходные

Москва 24/Антон Великжанин
В выходные дни в Москве ожидается мягкая погода с метелью. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, в выходные будет -1…-4 градуса днем, что на 6–7 градусов выше нормы.
"Что важно: в эти выходные не прогнозируется оттепели. В ночь на субботу прогнозируются осадки, снег, даже метель, поскольку порывы ветра будут до 15 метров в секунду", – отметил Вильфанд.
Он рассказал, что днем в субботу, 29 января, ветер утихнет. Синоптик подчеркнул, что за выходные высота снежного покрова в столице вырастет на 3–5 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в Москве может повториться рекорд 1949 года для 31 января по низкому атмосферному давлению. Ожидается, что в этот день атмосферное давление в столице понизится до 723 миллиметров ртутного столба.
Метеорологи также отметили, что в первый день февраля циклон будет менее глубоким и атмосферное давление вырастет более чем на 10 миллиметров ртутного столба.
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