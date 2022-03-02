Синоптик рассказал, когда в Москве может растаять снег

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве растает снег. По его словам, это может произойти на стыке марта и апреля.

"Снег у нас по климату сходит во второй декаде апреля, исчезает, что называется. Я не думаю, что снег растает в марте, только в самом оптимистичном случае, учитывая, что март будет на 3 градуса теплее нормы", – сказал синоптик Агентству "Москва".

Тишковец отметил, что сегодня уровень снежного покрова в городе достигает 17 сантиметров. По его прогнозам, к середине марта этот показатель снизится до 15 сантиметров.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что погода в столице в праздничные дни испортится из-за пониженного атмосферного давления. Она уточнила, что солнечный и сухой антициклон уйдет на восток, увеличится облачность.

По ее словам, 6 марта осадков не ожидается, небольшой снег может начаться в ночь на 7 марта. В Международный женский день температура воздуха днем сохранится на нулевой отметке, а ночью будет -3...-7. При этом среднесуточная температура останется выше нормы.

