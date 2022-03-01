Зима в Москве оказалась на три градуса теплее нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прошедшая зима в столице оказалась на три градуса теплее нормы. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Зима закрыла свой календарь, передав эстафету солнечной весне. Столичных жителей снежная хозяйка порадовала температурой воздуха, ведь средние ее значения оказались теплее нормы на три градуса. И в сравнении с прошлым годом зима 2021–2022 годов оказалась почти на два градуса теплее предыдущей", – отмечается в сообщении.

В декабре температура воздуха была на 0,9 градусов ниже многолетних значений. Также в декабре была зафиксирована и самая холодная ночь, 22-го числа отметка термометров показала около -22 градусов.

В феврале же средняя суточная температура воздуха превысила норму на 6,8 градуса. Кроме того, за последний месяц зимы было 11 дней с плюсовой температурой.

По словам метеорологов, самым снежным месяцем зимы стал январь, осадков выпало в 1,5 раза больше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные в Москве заметно похолодает. По его словам, в ночь на субботу, 5 марта, в столице ожидается -3...-8 градусов, днем – +1...-4 градуса. В ночь на воскресенье температура в Москве понизится до -5...-10 градусов, днем ожидается +2...-3.