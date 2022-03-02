Москвичей предупредили об ухудшении погоды в праздничные дни

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Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что погода в столице в праздничные дни испортится из-за пониженного атмосферного давления.

Она уточнила, что солнечный и сухой антициклон уйдет на восток, увеличится облачность.



"Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах -3...-10 градусов, ночь на 6 марта будет самой холодной из праздничных ночей. Дневная температура будет держаться около нуля градусов все праздничные дни – 6, 7, 8 марта", – сказала Позднякова РИА Новости.

По ее словам, 6 марта осадков не ожидается, небольшой снег может начаться в ночь на 7 марта. В Международный женский день температура воздуха днем сохранится на нулевой отметке, а ночью будет -3...-7. При этом среднесуточная температура останется выше нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что жителям Москвы не стоит ждать наступления настоящей весны в начале марта. При этом, по словам синоптика, температура воздуха превысит климатическую норму на 2–4 градуса.

