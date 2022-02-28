Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2022 года

С 1 марта в жизни россиян произойдет ряд важных изменений. В частности, будут увеличены штрафы за отсутствие диагностической карты у водителей, изменятся правила утилизации компьютерной техники, а также начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Рассказываем, какие еще нововведения ожидаются в первом месяце весны.



Штрафы за отсутствие диагностической карты

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С 1 марта в России увеличится штраф за отсутствие диагностической карты до 2 тысяч рублей. За такое нарушение будут наказывать не чаще одного раза в сутки. Правда, обычным автомобилистам, которые используют машину в личных целях, проходить техосмотр уже не требуется.

Требование осталось только для легковых автомобилей и мотоциклов при регистрации после внесения изменений в конструкцию. Также обязательный техосмотр необходим при смене владельца, если машина старше четырех лет и на нее отсутствует диагностическая карта. Периодический техосмотр по-прежнему требуется для автобусов, легковых такси и грузовых автомобилей, транспортных средств для обучения вождению и машин со спецсигналами.

Также в марте изменятся требования к проведению фотофиксации на техосмотре. Автомобили необходимо будет снимать со всех сторон, а в кадре должен появиться сам технический эксперт. Координаты машины во время проведения диагностики не могут находиться дальше 40 метров от самого пункта ТО. Кроме этого, вводится запрет на все фотоэффекты – файлы не должны подвергаться никакому редактированию.



Новый порядок выдачи водительских медсправок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В марте начнут действовать новые правила получения медицинской справки для водителей. Если автолюбитель был лишен прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, то ему придется обязательно сдавать анализы крови и мочи. Затем его судьбу решит специальная комиссия.

Водителям, потерявшим корочку, или тем, кому нужна справка из-за окончания действий прав, такие требования предъявлять не станут. Для них продолжает действовать стандартный осмотр у специалистов. Исключение составят автомобилисты с видимыми клиническими признаками употребления алкоголя или запрещенных средств. Их будут направлять на полноценное лабораторное исследование.



Утилизация компьютерной техники

С 1 марта в России запретят выбрасывать бытовую технику, а также компьютеры. Эти товары необходимо будет сдавать в переработку. Однако требование распространяется исключительно на предпринимателей и юридических лиц. Остальные россияне, как и раньше, могут утилизировать старую технику в мусорный контейнер.



Электронные свидетельства о смерти

В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Медицинские организации станут вносить все сведения в информационную систему здравоохранения. После этого данные будут переданы в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства. Таким образом, родственникам умершего не придется предоставлять документ в госорганы.



Строительство на сельхозземлях

С 1 марта на сельскохозяйственных землях можно строить индивидуальные жилые дома. Для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства разрешат поставить один дом размером не более 500 квадратных метров при условии, что площадь земли под ним составит не более 0,25% площади всего участка.



Новые правила пользования балконом

С марта вступит в силу приказ Минстроя РФ "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями". С этого момента, в частности, меняются правила эксплуатации и содержания балконов. Требования запрещают портить общее имущество: к нему относятся только балконные плиты, без учета козырьков, парапетов и балконных дверей. Также не запрещено утеплять балкон и менять на нем окна, если это законная перепланировка.

Однако собственник обязан соблюдать требования к внешнему виду балкона, поддерживая общую стилистику многоквартирного дома, включая остекление, цветовые решения оформления парапетов и внутренних стен.