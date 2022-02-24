Синоптик пообещал москвичам весеннюю погоду 1 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве 1 марта ожидается весенняя погода. В городе выглянет солнце, осадков не будет, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет выше нормы на 2–3 градуса, погода будет опережать свое развитие, то есть 1 марта температурный фон будет соответствовать погоде в Москве 8 марта", – добавил Вильфанд.

Синоптик отметил, что до конца февраля погода в столице ожидается преимущественно без осадков, температура ночью будет около -3...-5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +3. Жители Москвы смогут наблюдать солнце и заметный суточный ход.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве районов России к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.

В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной. Ожидается, что выпадет около 25 миллиметров осадков, что меньше нормы.

