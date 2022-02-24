Синоптик пообещал москвичам весеннюю погоду 1 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Москве 1 марта ожидается весенняя погода. В городе выглянет солнце, осадков не будет, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура будет выше нормы на 2–3 градуса, погода будет опережать свое развитие, то есть 1 марта температурный фон будет соответствовать погоде в Москве 8 марта", – добавил Вильфанд.
Синоптик отметил, что до конца февраля погода в столице ожидается преимущественно без осадков, температура ночью будет около -3...-5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +3. Жители Москвы смогут наблюдать солнце и заметный суточный ход.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве районов России к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.
В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной. Ожидается, что выпадет около 25 миллиметров осадков, что меньше нормы.
В Москве расцвели первые подснежники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: