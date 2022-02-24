Москвичей предупредили о потеплении в начале марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Москве и области в начале марта ожидается потепление. Воздух может прогреться до +7 градусов. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, до конца февраля в столичном регионе сохранятся ночные морозы до -6…-8 градусов. При этом днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. В частности, 24 февраля ожидается 0…+2 градуса, а 25 февраля – до +4 градусов.

"А вот уже 1 марта в Москве и Подмосковье воздух может прогреться аж до +7 градусов. Но ночью по-прежнему слабый мороз. Тепло приносят и атлантические циклоны, и циклоны со Средиземного моря. Также к нам спешат и теплые антициклоны из Европы", – приводит слова Паршиной "Российская газета".

Она отметила, что температура воздуха установится выше климатической нормы на 4–6 градусов.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве российских регионов к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур. В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной. Ожидается, что выпадет около 25 миллиметров осадков, что меньше нормы.