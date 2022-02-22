22 февраля стало самым теплым днем в Москве с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что вторник, 22 февраля, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам синоптика, воздух в городе к 13:00 прогрелся до +4,1 градуса, что превышает температурный показатель, достигнутый 17 февраля. Тогда в столице зафиксировали +3,5 градуса.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что циклон "Антониа" принесет в Москву 23 февраля мартовскую температуру. Воздух может прогреться до +3 градусов. Кроме того, в городе возможны символические осадки.
По словам синоптика, похолодание в среду будет условным, поскольку среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 6–7 градусов выше положенной климатической нормы.
При этом руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что автомобилистам стоит подождать со сменой резины до первой декады апреля. Он напомнил, что менять резину можно, когда температура будет стабильно держаться на уровне +5…+7 градусов.
22 февраля может стать самым теплым днем в Москве с начала зимы
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