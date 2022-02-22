Около 300 бригад "Мосводостока" привлечены к устранению скоплений воды в столице

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К устранению скоплений воды на улицах столицы привлечены 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока", сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Специалисты проводят работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод и очистке водоприемных устройств. Также продолжается вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования.

В работах задействованы дорожные службы, ГБУ "Гормост", ГУП "Мосводосток". Городские службы оперативно реагируют на поступающие заявки.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что вторник, 22 февраля, может стать самым теплым днем в столице с начала зимы. В городе местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха составит 5 градусов тепла.

