Очередная волна тепла придет в Москву в выходные

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым теплым днем недели станет вторник, в праздничный день, 23 февраля, ожидается мокрый снег, а в выходные начнется очередная волна потепления. Об этом "Ленте.ру" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога, во вторник и среду в столичном регионе погода будет преимущественно облачная. Ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега.

"Вторник будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха в дневные часы в Москве достигнет + 4...+6 градусов. По области ожидается от +1 до +6 градусов. В среду этот циклон отправится на восток и к берегам Москвы-реки начнут поступать менее теплые воздушные массы. Днем уже будет +1...+3 и кратковременные осадки в виде мокрого снега", – сообщил Леус.

Он добавил, что в четверг и пятницу ожидается сухая погода. В эти два дня по ночам в столичный регион вернутся заметные морозы, высока вероятность образования гололедицы.

Синоптик добавил, что в выходные в столичный регион снова придет североатлантический циклон.

"Вновь будет облачно, и осадки в смешанной форме, и очередная волна тепла", – заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве с начала февраля высота снежного покрова уменьшилась с 49 до 23 сантиметров. Он пояснил, что в столице идет спрессовка снега, а в некоторых местах Московской области уже началось его подтаивание. Из-за этого текущая высота снежного покрова в столичном регионе значительно ниже нормы.