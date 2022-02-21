Москвичей предупредили о скучной погоде

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Скучная погода прогнозируется в Москве в первой половине наступившей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик отметил, что температура воздуха будет превышать норму на 8–9 градусов. Показатель составит от 2 до 5 градусов тепла – днем, от -1 до +2 – в ночные часы.

"Ветер в понедельник будет до 17 метров в секунду, осадки небольшие, но и мокрый снег, и дождь", – сказал Вильфанд.

С четверга погода в столице станет комфортнее, пообещал метеоролог. При небольшом похолодании ожидается также повышение атмосферного давления на 15–20 миллиметров ртутного столба.

"Температура днем существенно не изменится – от минус 1 до плюс 4 градусов. <...> Изменятся ночные температуры – они будут минус 4–5 градусов. Уже будет напоминание о том, что сейчас все-таки зима", – добавил эксперт.

Вильфанд подчеркнул, что осадков и сильного ветра не будет.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам весеннюю погоду на наступившей неделе. Температура воздуха в некоторые дни будет достигать +5 градусов.

По мнению метеорологов, февраль в столице может стать одним из самых теплых за 140 лет. С начала месяца температура воздуха в городе только раз опускалась ниже -10 градусов. Кроме того, средняя температура воздуха в последние 16 дней превышает норму на 6 градусов.