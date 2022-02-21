Морозы могут вернуться в центр Европейской России в начале марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В первой половине марта в центр европейской части России могут вернуться морозы. Об этом заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, температура в начале месяца может опуститься до -10…-13 градусов ночью.
"В этом нет ничего удивительного, это нормальное, типичное явление. Пока очень теплая погода, она связана с переносом теплых воздушный масс Атлантики", – пояснил Вильфанд.
Он также рассказал, что в ближайшее время ожидаются эпизодические понижения температуры. В целом на неделе температура будет выше нормы. Однако из-за циклона в ближайшую ночь ожидаются дождь и мокрый снег.
Около 0…+2 градусов прогнозируется в ближайшие две ночи. Днем столбики термометров поднимутся до +2…+5 градусов. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 733–735 миллиметров ртутного столба.
Вильфанд подчеркнул, что 23 февраля будет переходным днем.
"Будет меняться циркуляция воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега. Погода будет очень мягкая, температуры ночные – от 0 до +3 градусов, дневные – от +2 до +4. Теплая погода, небольшие осадки", – сказал Вильфанд.
Синоптик добавил, что во второй половине недели ожидается прояснение, ночью будет -3…-8 градусов, а днем – 0…+2 градуса.
"Солнышко и ветровой режим будет слабый, что характерно для антициклона. Ветер будет 3–5 метров в секунду, а в отдельные дни – штиль. Погода будет восприниматься веселее. Хоть ночные температуры отрицательные, все равно температура и во второй половине недели будет выше нормы, но не на 7–9 градусов, а на 3–4 градуса", – заключил синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что теплая погода сохранится в Москве до 23 февраля, после в столицу придут морозы. Он отметил, что сейчас в городе наблюдается сильная аномалия температуры. По его словам, 24–26 февраля в Москве установятся морозы до -10 градусов.
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