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В Росгидромете рассказали о погоде до конца зимы в Москве

Марафон тепла: москвичам рассказали о погоде в последние дни зимы
обществопогодаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в столице до конца февраля продержится теплая погода.

Ранее сообщалось, что последний зимний месяц этого года в Москве, вероятно, войдет в пятерку наиболее теплых за последние 140 лет. Примечательно, что с начала февраля температура ниже -10 градусов фиксировалась в городе только один раз.

По прогнозам Цыганкова, во вторник, 22 февраля, днем в столице ожидается +3...+5 градусов, в среду прогнозируется +2...+4, ветер – юго-западный. Ночные температуры будут составлять 0...+2 градуса, уточнил специалист.

Гребень высокого давления выходит 24, 25, 26 февраля, и за счет этого ветер станет меняться на северо-западный. Температура окажется все равно выше нормы, но ночью похолодает. В ночь на четверг ожидается -2...-7, на пятницу прогнозируется -3…-8, на субботу будет -1…-6. Дневные температуры в эти дни все равно сохранятся высокие – порядка -1…+4. От минуса утром до плюса к полудню.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

В ночь на воскресенье в столице ожидается -3...+2 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+5, уточнил Цыганков.

По словам синоптика, небольшой дождь с мокрым снегом будет в понедельник, вторник и среду, 21, 22 и 23 февраля. Из-за гребня высокого давления в четверг и пятницу, 24–25 февраля, осадков не ожидается. Затем в субботу и воскресенье они снова возобновятся, отметил специалист.

"Последний день февраля, 28-е число, скорее всего, тоже будет теплым. Потому что в субботу-воскресенье (26 и 27 февраля) опять тепло возвращается", – прогнозирует эксперт.

По словам Цыганкова, хотя снег на улицах и тает с огромной скоростью, наступления ранней весны ждать не стоит. Март еще может преподнести свои сюрпризы, подчеркнул эксперт.

Март неоднозначный. Были годы, причем даже последние лет пять, когда в марте еще прилично добавлялось снега.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Ранее в Гидрометцентре России напомнили, что календарная весна в столице никогда не начиналась теплой погодой. Более того, март считается все еще зимним месяцем. Весенняя погода в городе будет ощущаться в лучшем случае с середины апреля, добавили в Гидрометцентре.

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