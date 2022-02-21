В Росгидромете рассказали о погоде до конца зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в столице до конца февраля продержится теплая погода.

Ранее сообщалось, что последний зимний месяц этого года в Москве, вероятно, войдет в пятерку наиболее теплых за последние 140 лет. Примечательно, что с начала февраля температура ниже -10 градусов фиксировалась в городе только один раз.

По прогнозам Цыганкова, во вторник, 22 февраля, днем в столице ожидается +3...+5 градусов, в среду прогнозируется +2...+4, ветер – юго-западный. Ночные температуры будут составлять 0...+2 градуса, уточнил специалист.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Гребень высокого давления выходит 24, 25, 26 февраля, и за счет этого ветер станет меняться на северо-западный. Температура окажется все равно выше нормы, но ночью похолодает. В ночь на четверг ожидается -2...-7, на пятницу прогнозируется -3…-8, на субботу будет -1…-6. Дневные температуры в эти дни все равно сохранятся высокие – порядка -1…+4. От минуса утром до плюса к полудню.

В ночь на воскресенье в столице ожидается -3...+2 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+5, уточнил Цыганков.

По словам синоптика, небольшой дождь с мокрым снегом будет в понедельник, вторник и среду, 21, 22 и 23 февраля. Из-за гребня высокого давления в четверг и пятницу, 24–25 февраля, осадков не ожидается. Затем в субботу и воскресенье они снова возобновятся, отметил специалист.

"Последний день февраля, 28-е число, скорее всего, тоже будет теплым. Потому что в субботу-воскресенье (26 и 27 февраля) опять тепло возвращается", – прогнозирует эксперт.

По словам Цыганкова, хотя снег на улицах и тает с огромной скоростью, наступления ранней весны ждать не стоит. Март еще может преподнести свои сюрпризы, подчеркнул эксперт.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Март неоднозначный. Были годы, причем даже последние лет пять, когда в марте еще прилично добавлялось снега.

Ранее в Гидрометцентре России напомнили, что календарная весна в столице никогда не начиналась теплой погодой. Более того, март считается все еще зимним месяцем. Весенняя погода в городе будет ощущаться в лучшем случае с середины апреля, добавили в Гидрометцентре.

