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Синоптик рассказала о погоде в начале марта в Москве

Весна по расписанию? Синоптик рассказала о погоде в начале марта в Москве
обществопогода

Солнечная погода в Москве сменилась дождем и серым небом. Вместе с тем синоптики прогнозируют череду суперциклонов и похолодание со следующей недели. Однако весна в столицу придет вовремя, считают эксперты. Рассказываем, каким ожидается завершение зимы в городе, а также от чего зависит, будет ли теплым лето.

Непогода наступает?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ухудшение погоды в столице началось 17 февраля. Ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что из-за циклона "Иления" в Москве за сутки выпадет около 1/5 месячной нормы осадков и понизится атмосферное давление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил о череде суперциклонов. "Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем – суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей", – подчеркнул он.

Кроме того, по предварительному прогнозу, на следующей неделе в столицу придет похолодание. Температурные значения понизятся до -2...-5 градусов, сообщил Вильфанд. Также, по мнению синоптика, снежный покров в Москве растает не раньше середины марта.

Есть такое понятие "разрушение снежного покрова" – это ситуация, когда 30% и более территории освобождаются от снега, начинаются проталины. Поскольку в этом году снега очень много, то до середины марта никаких проталин не будет.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра РФ

Эксперт добавил, что жителям столицы не стоит надеяться на приход скорого потепления, так как из-за обилия снега теплые воздушные массы быстро охлаждаются, что в целом влияет на температуру воздуха.

Как завершится зима?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что, несмотря на порывистый ветер и дождь, в столице установилась вполне весенняя погода.

"У нас прошли дожди, которые существенно поубавили высоту снежного покрова. Сегодня ждем, что температура воздуха повысится до +3…+4 градусов и удержится на этом уровне", – отметила эксперт.

По словам Поздняковой, из-за небольшого понижения температуры до 0...-2 градусов в ночь на 19 февраля в Москве возможна гололедица. Кроме того, днем ожидаются осадки в виде снега, которые могут ненадолго увеличить снежный покров, после чего он снова подтает, добавила она. В воскресенье погода будет постепенно улучшаться, отметила Позднякова.

Ветер начнет стихать, а температура воздуха в течение суток меняться почти не будет. В ночные часы она будет слабоотрицательная, около 0, а дневная будет положительная. Осадки будут в виде дождя или мороси, но уже небольшие.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Что касается начала следующей недели, то синоптик прогнозирует небольшие осадки и температуру до +2 градусов.

"Понижения мы ожидаем 24–25 февраля. Там температура может достигать -7 градусов ночью, а днем около 0. Не исключено, что последняя декада февраля будет с более низкой температурой, чем сейчас", – уточнила она.

Холодной погоды на начало марта не ожидается. И всплеска тепла тоже не ждем. В принципе, температура 1 марта будет среднесуточной положительной, то есть весенняя погода придет в положенное время.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с Москвой 24 отметил, что летнюю погоду определит то, какой будет весна – быстрой или нет.

"Когда температура сильно поднимается, то снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки. Быстро стекает вода, она не успевает впитаться в почву, поэтому лето обычно бывает немного более жарким и более сухим", – пояснил он.

Если весна медленная, то есть снег тает медленно и он впитывается в почву, тогда лето становится влажным и относительно прохладным. Вот такая связь присутствует.
Алексей Карнаухов
климатолог

Карнаухов также добавил, что заметное потепление зимы во многом связано с проблемой глобального потепления.

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