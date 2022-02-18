Синоптик рассказала о погоде в начале марта в Москве

Солнечная погода в Москве сменилась дождем и серым небом. Вместе с тем синоптики прогнозируют череду суперциклонов и похолодание со следующей недели. Однако весна в столицу придет вовремя, считают эксперты. Рассказываем, каким ожидается завершение зимы в городе, а также от чего зависит, будет ли теплым лето.



Непогода наступает?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ухудшение погоды в столице началось 17 февраля. Ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что из-за циклона "Иления" в Москве за сутки выпадет около 1/5 месячной нормы осадков и понизится атмосферное давление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил о череде суперциклонов. "Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем – суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей", – подчеркнул он.

Кроме того, по предварительному прогнозу, на следующей неделе в столицу придет похолодание. Температурные значения понизятся до -2...-5 градусов, сообщил Вильфанд. Также, по мнению синоптика, снежный покров в Москве растает не раньше середины марта.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ Есть такое понятие "разрушение снежного покрова" – это ситуация, когда 30% и более территории освобождаются от снега, начинаются проталины. Поскольку в этом году снега очень много, то до середины марта никаких проталин не будет.

Эксперт добавил, что жителям столицы не стоит надеяться на приход скорого потепления, так как из-за обилия снега теплые воздушные массы быстро охлаждаются, что в целом влияет на температуру воздуха.



Как завершится зима?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что, несмотря на порывистый ветер и дождь, в столице установилась вполне весенняя погода.

"У нас прошли дожди, которые существенно поубавили высоту снежного покрова. Сегодня ждем, что температура воздуха повысится до +3…+4 градусов и удержится на этом уровне", – отметила эксперт.

По словам Поздняковой, из-за небольшого понижения температуры до 0...-2 градусов в ночь на 19 февраля в Москве возможна гололедица. Кроме того, днем ожидаются осадки в виде снега, которые могут ненадолго увеличить снежный покров, после чего он снова подтает, добавила она. В воскресенье погода будет постепенно улучшаться, отметила Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Ветер начнет стихать, а температура воздуха в течение суток меняться почти не будет. В ночные часы она будет слабоотрицательная, около 0, а дневная будет положительная. Осадки будут в виде дождя или мороси, но уже небольшие.

Что касается начала следующей недели, то синоптик прогнозирует небольшие осадки и температуру до +2 градусов.

"Понижения мы ожидаем 24–25 февраля. Там температура может достигать -7 градусов ночью, а днем около 0. Не исключено, что последняя декада февраля будет с более низкой температурой, чем сейчас", – уточнила она.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Холодной погоды на начало марта не ожидается. И всплеска тепла тоже не ждем. В принципе, температура 1 марта будет среднесуточной положительной, то есть весенняя погода придет в положенное время.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с Москвой 24 отметил, что летнюю погоду определит то, какой будет весна – быстрой или нет.

"Когда температура сильно поднимается, то снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки. Быстро стекает вода, она не успевает впитаться в почву, поэтому лето обычно бывает немного более жарким и более сухим", – пояснил он.





Алексей Карнаухов климатолог Если весна медленная, то есть снег тает медленно и он впитывается в почву, тогда лето становится влажным и относительно прохладным. Вот такая связь присутствует.

Карнаухов также добавил, что заметное потепление зимы во многом связано с проблемой глобального потепления.