Синоптик рассказала о погоде в начале марта в Москве

Солнечная погода в Москве сменилась дождем и серым небом. Вместе с тем синоптики прогнозируют череду суперциклонов и похолодание со следующей недели. Однако весна в столицу придет вовремя, считают эксперты. Рассказываем, каким ожидается завершение зимы в городе, а также от чего зависит, будет ли теплым лето.
Непогода наступает?
Ухудшение погоды в столице началось 17 февраля. Ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что из-за циклона "Иления" в Москве за сутки выпадет около 1/5 месячной нормы осадков и понизится атмосферное давление.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил о череде суперциклонов. "Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем – суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей", – подчеркнул он.
Кроме того, по предварительному прогнозу, на следующей неделе в столицу придет похолодание. Температурные значения понизятся до -2...-5 градусов, сообщил Вильфанд. Также, по мнению синоптика, снежный покров в Москве растает не раньше середины марта.
Эксперт добавил, что жителям столицы не стоит надеяться на приход скорого потепления, так как из-за обилия снега теплые воздушные массы быстро охлаждаются, что в целом влияет на температуру воздуха.
Как завершится зима?
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что, несмотря на порывистый ветер и дождь, в столице установилась вполне весенняя погода.
"У нас прошли дожди, которые существенно поубавили высоту снежного покрова. Сегодня ждем, что температура воздуха повысится до +3…+4 градусов и удержится на этом уровне", – отметила эксперт.
По словам Поздняковой, из-за небольшого понижения температуры до 0...-2 градусов в ночь на 19 февраля в Москве возможна гололедица. Кроме того, днем ожидаются осадки в виде снега, которые могут ненадолго увеличить снежный покров, после чего он снова подтает, добавила она. В воскресенье погода будет постепенно улучшаться, отметила Позднякова.
Что касается начала следующей недели, то синоптик прогнозирует небольшие осадки и температуру до +2 градусов.
"Понижения мы ожидаем 24–25 февраля. Там температура может достигать -7 градусов ночью, а днем около 0. Не исключено, что последняя декада февраля будет с более низкой температурой, чем сейчас", – уточнила она.
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с Москвой 24 отметил, что летнюю погоду определит то, какой будет весна – быстрой или нет.
"Когда температура сильно поднимается, то снег тает быстро и лавинообразно. Из-за этого в некоторых регионах бывают сильные паводки. Быстро стекает вода, она не успевает впитаться в почву, поэтому лето обычно бывает немного более жарким и более сухим", – пояснил он.
Карнаухов также добавил, что заметное потепление зимы во многом связано с проблемой глобального потепления.