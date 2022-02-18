Синоптик спрогнозировала весеннюю погоду до конца недели в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца недели в Москве сохранится весенняя погода с небольшими дождями и плюсовой температурой. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она напомнила, что из-за прошедших дождей в столице значительно уменьшилась высота снежного покрова. Также, по словам синоптика, температура воздуха уже в течение пятницы повысится до +3…+4 градусов.

"19 февраля в ночь температура понизится до 0…-2 градусов, по области – до -3. Та влага, которая у нас осталась на дороге, она подмерзнет, вновь местами будет образовываться гололедица", – рассказала Позднякова.

Днем из-за атмосферного фронта пойдет снег, который может привести к росту снежного покрова до двух сантиметров. Однако этот прирост будет кратковременным из-за плюсовой температуры воздуха.

"В воскресенье облачная погода, атмосферное давление будет расти. Все-таки погода будет постепенно улучшаться. Ветер начнет стихать, а температура воздуха в течение суток меняться почти не будет. Также в ночные часы она будет слабоотрицательная, около 0, а дневная будет положительная", – подчеркнула Позднякова.

По ее словам, температурный фон будет соответствовать норме 20-х чисел марта. При этом на следующей неделе ночные температуры будут в районе -4…+1 градуса, а дневные – -3…+2 градусов.

Позднякова добавила, что 24 и 25 февраля температура может понизиться до -7 градусов ночью и 0 градусов днем.

"Не исключено, что последняя декада февраля будет с более низкой температурой, чем сейчас. Холодной погоды на начало марта не ожидается. И всплеска тепла тоже не ждем. В принципе температура 1 марта будет среднесуточной положительной, то есть весенняя погода придет в положенное время", – заключила Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дождь, который принес в Москву циклон "Иления", будет идти временами на протяжении всей пятницы, 18 февраля. Как уточнил синоптик, за прошедшую ночь в городе выпало четыре миллиметра осадков.

