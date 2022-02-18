Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дождь, который принес в Москву циклон "Иления", будет идти временами на протяжении всей пятницы, 18 февраля.
Как уточнил синоптик РИА Новости, за прошедшую ночь в городе выпало четыре миллиметра осадков.
Ликвидацией последствий непогоды занимаются бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения скоплений воды. Как отмечается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, все заявки оперативно обрабатываются.
Кроме того, в комплексе призвали жителей к осторожности из-за сильного ветра. В частности, специалисты рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В столичной Госавтоинспекции до этого рассказали, как пешеходам и водителям пережить ухудшение погоды. На дорогах следует снизить скорость и избегать резких маневров. При передвижении пешком необходимо пользоваться светоотражающими элементами.
Из-за непогоды в городе городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1 500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу воздух прогреется до +2...+5 градусов, что соответствует показателю 7 апреля. Под влиянием осадков и высокой температуры сугробы в столице продолжат таять. К выходным высота снежного покрова с нынешних 34 сантиметров уменьшится до 28 сантиметров.
"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 18 января
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: