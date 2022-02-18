Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что дождь, который принес в Москву циклон "Иления", будет идти временами на протяжении всей пятницы, 18 февраля.

Как уточнил синоптик РИА Новости, за прошедшую ночь в городе выпало четыре миллиметра осадков.

Ликвидацией последствий непогоды занимаются бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения скоплений воды. Как отмечается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, все заявки оперативно обрабатываются.

Кроме того, в комплексе призвали жителей к осторожности из-за сильного ветра. В частности, специалисты рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В столичной Госавтоинспекции до этого рассказали, как пешеходам и водителям пережить ухудшение погоды. На дорогах следует снизить скорость и избегать резких маневров. При передвижении пешком необходимо пользоваться светоотражающими элементами.

Из-за непогоды в городе городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1 500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу воздух прогреется до +2...+5 градусов, что соответствует показателю 7 апреля. Под влиянием осадков и высокой температуры сугробы в столице продолжат таять. К выходным высота снежного покрова с нынешних 34 сантиметров уменьшится до 28 сантиметров.

