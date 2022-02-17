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общество

18:37

В Госавтоинспекции рассказали водителям и пешеходам, как пережить непогоду в Москве

обществопогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная Госавтоинспекция рассказала, как пешеходам и водителям пережить ухудшение погоды на фоне циклона "Иления". Соответствующие рекомендации ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

Так, водителям прежде всего предлагается проверить уровень стеклоомывателя. На дорогах автомобилистам следует снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Кроме того, им также следует с осторожностью отъезжать с мест стоянки и заранее перестраиваться в нужную для поворота полосу.

Пешеходам между тем посоветовали иметь на одежде светоотражающие элементы, а во время перехода дороги отодвигать капюшон, чтобы убедиться в отсутствии машин. Также пешеходам следует быть внимательнее во дворах, поскольку автомобили могут сдавать задним ходом или отъезжать с мест стоянки.

Ранее москвичей предупредили, что на Москву надвигается циклон "Иления". Он принесет в столицу ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также дождь и мокрый снег.

Непогода сохранится и в выходные. В ночные часы температура воздуха составит 0...+3 градуса, а днем будет повышаться до +2...+4 градусов, что почти на 8 градусов выше нормы.

Дептранс призвал москвичей к внимательности из-за непогоды

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