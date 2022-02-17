Дептранс призвал москвичей к внимательности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный Дептранс призвал горожан к осторожности из-за непогоды.

В департаменте напомнили, что в Москве ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также дождь и мокрый снег.

"Будьте внимательны! Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Водителей и пешеходов о непогоде также предупредила ГИБДД. Водителям рекомендовали проверить наличие жидкости в баке стеклоомывателя, осторожно отъезжать от мест парковки, убедившись в отсутствии пешеходов по периметру автомобиля, а также заранее выбирать нужную полосу движения и держать дистанцию.

Пешеходам же стоит прикрепить к одежде и аксессуарам световозвращающие элементы, перед переходом дороги отодвигать капюшон, а также обращать особое внимание на припаркованный транспорт.

Непогоду в Москву принесет циклон "Иления". По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но с сильным ветром и осадками.

Ожидается, что за сутки в столице выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков, что равно 6–9 миллиметрам. Атмосферное давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Городские службы Москвы из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1 500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, были приняты необходимые меры для защиты от ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.

