Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве напомнили, что 17 и 18 февраля в Москве ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а также дождь и мокрый снег.
"На круглосуточном дежурстве находятся 1 500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.
Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, были приняты необходимые меры для защиты от ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.
Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице, а также быть внимательными и не укрываться под деревьями. Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковц предупредил, что на Москву надвигается циклон "Иления". Он принесет ненастье, однако в столице установятся весенние температуры.
Ожидается, что за сутки в столице выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков, что равно 6–9 миллиметрам. Атмосферное давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Ветер ожидается на уровне 17 метров в секунду.
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
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