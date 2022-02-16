Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 17 февраля, в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду и дождь с мокрым снегом. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.
"В период с 09:00 17 февраля до 02:00 18 февраля в Москве ожидается усиление ветра, осадки в виде дождя и мокрого снега", – отмечается в сообщении.
В связи с непогодой столичным водителям посоветовали избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. Также не следует парковать автомобиль рядом с деревьями.
Пешеходам, находясь на улице, следует также быть внимательнее: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее сообщалось, что непогоду в Москву принесет циклон "Иления". По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но с сильным ветром и осадками.
В выходные, 19 и 20 февраля, температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 7 градусов. При этом будет ветрено, порывы могут достигать до 12–15 метров в секунду.
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем и сильном ветре
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