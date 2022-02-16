Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с 09:00 четверга, 17 февраля, до 00:00 пятницы, 18 февраля.

Ранее сообщалось, что 17 февраля циклон "Иления" принесет в Москве непогоду. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но будет сильный ветер и осадки. Ожидается, что с вечера четверга до утра пятницы в столице выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что жителям столичного региона пока не стоит ждать ранней весны. Специалист указал на важность разрушения снежного покрова для установления комфортной температуры воздуха.

