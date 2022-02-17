Москвичей предупредили о дождях и мокром снеге в выходные

Фото: Агентство "Москва"
Дожди и мокрый снег ожидаются в Москве в предстоящие выходные. Об этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал Агентству "Москва".
По его словам, осадки в столице пройдут в субботу и воскресенье.
"В выходные ночные температуры прогнозируются от 0 до 3 градусов, а дневные температуры – +2…+4 градуса. Это теплая температура, на 7–8 градусов выше нормы", – пояснил Вильфанд.
Он добавил, что осадки приведут к уменьшению снежного покрова. При этом синоптик объяснил, что снег пока не тает, а накапливает воду и уплотняется.
Ранее сообщалось, что нынешний февраль в Москве может войти в пятерку наиболее теплых за последние 140 лет. С начала месяца температура воздуха в городе лишь однажды опускалась ниже -10 градусов. Средняя температура воздуха в последние 16 дней превышает норму на 6–6,5 градуса. Оставшиеся дни февраля, согласно прогнозам, также обещают быть достаточно теплыми.
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