Москвичей предупредили о дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичный регион в ближайшие часы накроет дождь. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.
"В связи с приближением атмосферного фронта окклюзии североатлантического циклона в ближайший час (с 18 до 19 часов) Москву накроет дождем", – написал синоптик.
По словам метеоролога, местами также возможен мокрый снег. Поэтому Тишковец посоветовал жителям столицы при выходе на улицу взять с собой зонт, а водителям запастись стеклоомывателем.
"За предстоящие сутки в столице выпадет до 7 миллиметров, что составляет 20% от месячной нормы", – отметил синоптик.
Кроме того, по словам специалиста "Фобос", до утра пятницы, 18 февраля, порывы ветра будут достигать штормовых значений – до 15–17 метров в секунду.
При этом среднесуточная температура воздуха в пятницу будет соответствовать 7 апреля, а в течение суток в городе ожидается +2…+5 градусов, что на 10 градусов выше нормы зимнего месяца.
Тишковец также предупредил москвичей о "настоящей барической пиле", при которой показания барометров будут быстро падать и к 03:00 пятницы, 18 февраля, достигнут самого дна – 723 миллиметров ртутного столба, после чего атмосферное давление начнет быстро расти и к исходу дня составит 735 миллиметров ртутного столба.
"Еще недавно внушительные сугробы продолжат стремительно таять, и к выходным в результате непрерывного влияния тепловой атлантической пушки высота снежного покрова с нынешних 34 сантиметров уменьшится до 28 сантиметров при норме 39 сантиметров", – отметил метеоролог.
Непогоду в Москву принесет циклон "Иления". Городские службы Москвы из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1 500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Предупредил москвичей о предстоящей непогоде и столичный Дептранс. Автомобилистам посоветовали не ставить машины под деревьями и шаткими конструкциями. В ГИБДД водителям рекомендовали проверить наличие жидкости в баке стеклоомывателя, осторожно отъезжать от мест парковки, убедившись в отсутствии пешеходов по периметру автомобиля, а также заранее выбирать нужную полосу движения и держать дистанцию.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 18 февраля
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