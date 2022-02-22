Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вторник, 22 февраля, может стать самым теплым днем в столице с начала зимы, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, в городе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха составит 5 градусов тепла.
При этом Леус предупредил москвичей о ветре. Он будет юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве с начала февраля высота снежного покрова уменьшилась с 49 до 23 сантиметров. Он пояснил, что в столице идет спрессовка снега, а в некоторых местах Московской области уже началось его подтаивание.
22 февраля может стать самым теплым днем в Москве с начала зимы
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