22 февраля может стать самым теплым днем в Москве с начала зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторник, 22 февраля, может стать самым теплым днем в столице с начала зимы, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в городе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха составит 5 градусов тепла.

При этом Леус предупредил москвичей о ветре. Он будет юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве с начала февраля высота снежного покрова уменьшилась с 49 до 23 сантиметров. Он пояснил, что в столице идет спрессовка снега, а в некоторых местах Московской области уже началось его подтаивание.

