Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во вторник, 22 февраля, в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
В Москве температура составит +2…+4 градуса, в по области – +5 градусов.
"Ветер юго-западного направления – 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 65%", – говорится в сообщении.
В Москве и области сохраняется аномально теплая погода. При этом атмосферное давление во вторник будет значительно ниже климатической нормы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что самым теплым днем недели станет вторник, в праздничный день, 23 февраля, ожидается мокрый снег, а в выходные начнется очередная волна потепления. По словам метеоролога, во вторник и среду в столичном регионе погода будет преимущественно облачная.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 22 февраля
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