Температура в Москве и области достигла максимума с начала 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха в столице и области достигла максимума с начала 2022 года, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сегодня самый теплый день с начала года. Температура в Серпухове – 5,7 градуса, в Москве на Балчуге – 5,6 градуса, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ – 4,9 градуса, но окончательные данные могут быть чуть выше", – отметил синоптик.
Специалист подчеркнул, что самое теплое 22 февраля было в 2020 году. Тогда температура воздуха составила плюс 6,7 градуса.
По словам Вильфанда, в среду, 23 февраля, будет также теплая погода, но все же ожидается на градус прохладнее.
Однако до этого синоптик заявил, что автомобилистам стоит подождать со сменой резины до первой декады апреля. Вильфанд отметил, что зимнюю резину можно сменить, когда температура будет стабильно держаться на уровне +5…+7 градусов.
Ранее метеорологи сообщили, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве российских регионов к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.
В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной.
Телезрителям рассказали, сколько дней осталось до наступления весны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: