Температура в Москве и области достигла максимума с начала 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в столице и области достигла максимума с начала 2022 года, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня самый теплый день с начала года. Температура в Серпухове – 5,7 градуса, в Москве на Балчуге – 5,6 градуса, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ – 4,9 градуса, но окончательные данные могут быть чуть выше", – отметил синоптик.

Специалист подчеркнул, что самое теплое 22 февраля было в 2020 году. Тогда температура воздуха составила плюс 6,7 градуса.

По словам Вильфанда, в среду, 23 февраля, будет также теплая погода, но все же ожидается на градус прохладнее.

Однако до этого синоптик заявил, что автомобилистам стоит подождать со сменой резины до первой декады апреля. Вильфанд отметил, что зимнюю резину можно сменить, когда температура будет стабильно держаться на уровне +5…+7 градусов.

Ранее метеорологи сообщили, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве российских регионов к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.

В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной.

