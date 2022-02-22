Синоптики рассказали о погоде в столице 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве 22 и 23 февраля ожидается теплая погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сегодня и завтра в Москве будет тепло, но это тепло не вызывает никакого отклика в душе у москвичей: под ногами слякоть, воздух влажный. И сегодня, и завтра, 23 февраля, погода должна быть мужской и суровой, соответствовать этому дню, но это не так", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".
В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что циклон "Антониа" принесет в Москву 23 февраля мартовскую температуру. Воздух может прогреться до +3 градусов, возможны символические осадки.
По словам метеоролога, похолодание в День защитника Отечества будет условным, поскольку среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 6–7 градусов выше положенной климатической нормы.
"Атмосферное давление повысится и вернется в норму – 745 миллиметров ртутного столба. Сугробы продолжат таять, снежный покров понизится с нынешних 20 до 18 сантиметров. Такое интенсивное для конца зимы снеготаяние более чем на месяц опережает календарь и предзнаменует раннюю весну", – добавил Тишковец.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что вторник, 22 февраля, может стать самым теплым днем в столице с начала зимы. В городе местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха составит 5 градусов тепла.
К устранению скоплений воды на улицах столицы привлечены 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока. Специалисты проводят работы по организации водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод и очистке водоприемных устройств.
"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 22 февраля
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