Россиянам запретят выбрасывать компьютеры с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиянам с 1 марта запретят выбрасывать компьютеры и бытовую технику, их необходимо будет сдавать в переработку. Соответствующий приказ Минприроды опубликован на сайте электронного фонда нормативно-технической и нормативно-правовой информации.
По нынешним правилам компаниям и гражданам уже запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы, лампочки, аккумуляторы. Такие виды отходов надо сдавать на переработку. Старую мебель необходимо ставить на площадку для крупногабаритных отходов.
С 1 марта к списку того, что нельзя выбрасывать, а необходимо сдавать на утилизацию, прибавятся бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Отмечается, что особые требования Минприроды при обращении с группами отходов затронут не только компании, но и простых граждан.
Ранее россиянам рассказали, как снизить плату за вывоз мусора. Приостановление или перерасчет оплаты делается, если жильцы отсутствуют в доме от пяти дней.
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