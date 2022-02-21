Россиянам запретят выбрасывать компьютеры с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам с 1 марта запретят выбрасывать компьютеры и бытовую технику, их необходимо будет сдавать в переработку. Соответствующий приказ Минприроды опубликован на сайте электронного фонда нормативно-технической и нормативно-правовой информации.

По нынешним правилам компаниям и гражданам уже запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы, лампочки, аккумуляторы. Такие виды отходов надо сдавать на переработку. Старую мебель необходимо ставить на площадку для крупногабаритных отходов.

С 1 марта к списку того, что нельзя выбрасывать, а необходимо сдавать на утилизацию, прибавятся бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Отмечается, что особые требования Минприроды при обращении с группами отходов затронут не только компании, но и простых граждан.

Ранее россиянам рассказали, как снизить плату за вывоз мусора. Приостановление или перерасчет оплаты делается, если жильцы отсутствуют в доме от пяти дней.