Электронные свидетельства о смерти начнут выдавать в России с 1 марта

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В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что формирование электронного свидетельства будет обязательным. Все сведения медицинские организации будут вносить в информационную систему здравоохранения. После информация поступит в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства. При этом родственники умершего не должны будут самостоятельно предоставлять документ в органы.

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев рассказал, что такой переход изменит качество статистической информации, так как врачам предоставят цифровые инструменты для более точного кодирования причин смерти.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы планируют внести в феврале проект нового закона о похоронном деле в России, предполагающий полную замену закона "О погребении и похоронном деле". Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что принятие закона в обновленной редакции назрело давно.

