Эксперты объяснили новые правила выдачи медсправок для водителей в РФ

С 2022 года водителям начнут выдавать медицинские справки для получения или возврата прав по новым правилам. Минздрав в своем приказе освободил законопослушных граждан от прохождения дорогостоящих анализов на алкогольную и наркозависимость. Зато меры ужесточили для автолюбителей-нарушителей. Рассказываем, какие изменения ожидают россиян.



Новые справки для водителей

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Согласно приказу Минздрава РФ, с 1 марта 2022 года автомобилисты с видимыми клиническими признаками употребления наркотиков или алкоголя будут вноситься в группу риска. Если у водителя во время медосмотра заметят следы уколов на руках, повышенную потливость, расширенные или суженные зрачки, сонливость, чрезмерно низкий пульс, тремор рук и эмоциональную неустойчивость, то таких граждан будут направлять на полноценное лабораторное исследование. Основанием для выписки направления на такое обследование будут одновременно три признака наличия наркологических расстройств, выявленных врачом.

Кроме того, автолюбителям, которых лишили удостоверения за езду в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, нужно будет в обязательном порядке сдавать анализы крови и мочи. После того как гражданин пройдет все процедуры, его судьбу будет решать специальная комиссия.

К тем водителям, кому нужна справка из-за окончания действий прав, или потерявшим корочку, такие требования не будут предъявлять: достаточно пройти стандартный осмотр у специалистов. Сюда же относятся автолюбители, которые получают удостоверение впервые и не были замечены в нарушениях.

Также с марта изменится форма бланка справки. В нем станет обязательным перечень врачей, которые осмотрели человека, с личными подписями этих специалистов. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил журналистам, что это требование позволит избежать фальсификации медицинских документов.





Евгений Брюн главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Теперь медицинский регистратор обязан будет проверить штампы специализированных организаций (наркологических и психоневрологических диспансеров), а только после этого выдать заключение. Ранее форма не требовала фиксации осмотра и лабораторных исследований ни психиатром, ни наркологом, что позволяло недобросовестным организациям выдавать документы без осмотра врачами-специалистами.

По оценке Брюна, новый порядок прохождения медосмотра положительно отразится на контроле за теми, кого ранее лишили прав, и поможет снизить количество ДТП.



Уменьшится ли количество пьяных на дорогах?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал Москве 24, что новый регламент Минздрава позволит специалистам точнее выявлять людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

"Ранее в наркодиспансерах такое уже было: людей, которые вызывали большее подозрение, проверяли тщательнее. Сейчас же есть четкие инструкции Минздрава. Делается это для того, чтобы, с одной стороны, у докторов был инструктаж, каких людей проверять, а с другой – чтобы не было конфликтов с проходящими осмотр. Конечно же, все это поможет действительно выявить человека с заболеваниями", – подчеркнул специалист.





Марат Сараев врач-нарколог, кандидат медицинских наук Люди зачастую готовятся к медосмотру, не употребляют алкоголь или запрещенные вещества какое-то время, могут даже принести с собой подменную мочу, с чем я лично сталкивался. Но всегда есть строгие правила в любом наркодиспансере: гражданина сопровождает сотрудник, чтобы не было такого подлога.

Нарколог добавил, что в медицинских комиссиях работают врачи с большим опытом. Они точно отличают человека, который просто волнуется, от того, который это делает по причине употребления наркотиков, алкоголя или из-за наличия психических проблем. Поэтому рисков ошибиться практически нет, уверен эксперт.

"Если сомнения у одного специалиста, то всегда собирается комиссия по этому поводу и принимается общее решение", – заключил Сараев.

В свою очередь, автоюрист Лев Воропаев отметил, что не во всех регионах страны система здравоохранения работает идеально. Поэтому, возможно, что граждане столкнутся с какими-то ошибками и недочетами, которые вызовут у врачей замечания и приведут к отказу в выдаче медицинской справки, предположил он.

"Если человек ничего запрещенного не употреблял, а в анализах обнаружится какой-нибудь фенобарбитал, то справку он не получит. А у нас это вещество содержится в некоторых лекарствах, которые продаются без рецептов", – пояснил юрист.





Лев Воропаев автоюрист Вопрос представляют лекарственные препараты с наличием в них запрещенных веществ, которые могут быть обнаружены на медицинском исследовании. Хотя человек мог принимать безобидный препарат, который использовал в повседневной жизни и ничего не подозревал.

При этом эксперт считает новые требования вполне адекватными. Таким образом, по его мнению, государство пытается устранить с дорог людей, которые являются злостными нарушителями.