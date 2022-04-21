Гражданам Германии предложили для экономии реже ходить в душ и отказаться от мыла

В Германии ищут новые способы экономии. На этот раз гражданам предлагают реже ходить в душ и отказаться от мыла. Такие рекомендации опубликованы в газете Bild.

Издание утверждает, что все это не повредит личной гигиене. В материале приводят мнение дерматолога, которая делится открытиями. По словам эксперта, спустя три недели без душа и мыла неприятные запахи исчезают, а кожа запускает процесс самоочищения.

Ранее жителям Германии посоветовали для экономии тише ездить, а еще снизить потребление мяса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.