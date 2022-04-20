Италия может отказаться платить за газ в рублях – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Италия может отказаться от покупки российского газа в рублях, если окажется, что это идет вразрез с санкциями Запада. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Согласно предварительной оценке специалистов Евросоюза, соблюдение условий России по поставкам газа противоречит введенным в ее отношении рестрикциям. Тем не менее пока юридический анализ продолжается. Рим, как отмечают источники Bloomberg, ждет его завершения.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

